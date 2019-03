Dinamo pun kao brod; u Maksimiru objavili financijske rezultate o kojima ostatak lige može samo sanjati

U Maksimiru je održana godišnja Skupština GNK Dinamo, a u hrvatskom prvaku mogu imati puno razloga za zadovoljstvo

'Stadion je tema zadnja dva-tri mjeseca. Stvari napreduju, a glavna točka je to što je Dinamo odlučio ići u investiciju. To je poprimilo ozbiljan ton. Niti u jednoj varijanti ne možemo to riješiti bez Grada. Plan ide, ali nadam se da ćemo doći do konačne odluke u narednim mjesecima. Uz naš napor i odluke da učestvujemo u izgradnji stadiona, stvari su se počele jako ozbiljno shvaćati. Postoje velike šanse da stadion bude zatvoren zbog sigurnosnih problema i to bi bila tragedija za nas, sport i grad.'

Vlatka Peras prva je žena na čelu kluba?

'Ja sam osobno jako ponosan na to da je jedna sposobna mlada žena na čelu Uprave kluba. Uvijek sam govorio ako se mi Hrvati ne oslonimo na žene, nemamo ni sadašnjost ni budućnost.'

Koju će funkciju u klubu dalje obavljati Igor Kodžoman?

'Igor Kodžoman neće imati naziv savjetnika, već će se baviti manje-više financijama, analitikom i takvim stvarima koje su nama jako potrebne.'

Predsjednik je u svom izlaganju istaknuo zahvalu g. Zdravku Mamiću:

'Zdravko Mamić je godinama radio sportski dio. To je pitanje izbora igrača, trenera, struke, od pionira nadalje. On je to praktički ''ab ovo'' počeo i uspješno to radi. S druge strane, svi transferi, sve je rađeno pod njegovim okriljem, i to vrlo uspješno. To pokazuju i ove brojke iz izvješća. Njegov je udio jako velik. Mi to poštujemo i jasno očekujemo da će tako biti i ubuduće.'

Komentar na promjene u upravljačkim tijelima kluba?

'To je obnova mandata. Ovo je izborna skupština i išli smo u nove mandate prema Statutu. Svi su sada sinhronizirani. To je zakonodavna obveza.