Bjelica otkrio zašto je Dinamo toliko dobar na više 'fronti'; dotakao se izostanaka, ali i rekordnog transfera

Trener Dinama Nenad Bjelica gostovao je u emisiji 'Stadion' gdje je govorio o Hrvatski Telekom Prvoj ligi te uzvratnom dvoboju osmine finala Europske lige protiv Benfice (četvrtak, 21.05, Arenasport 1)

Dinamo je nedodirljiv u prvenstvu, a to je pokazao pobjedom u derbiju protiv Rijeke, no hrvatski prvak isto tako sjajno igra u Europi gdje ga očekuje drugi dvoboj s portugalskim velikanom Benficom. 'U momčadi je puno optimizma i pozitivnosti, vjerujemo da ćemo u četvrtak ostvariti dobar rezultat, odnosno da ćemo proći dalje', najavio je Bjelica za HRT.

Pojasnio je sezonu jednako uspješnu i u HNL-u i u Europi. 'Mi imamo širok roster, imali smo na početku sezone dovoljno hrabrosti i podrške da u HNL-u i u Europi igramo s drugim igračima, nekad neki iz HNL-a igraju u Europi i obrnuto. Svi hoće igrati, nekad se događaju određena nezadovoljstva, ali kad igrač vidi da za dva-tri dana dolazi njegovih 'pet minuta', onda to prolazi, onda se on mora pokazati u najboljem svijetlu da bi nastavio dobivati šanse. No nemam tu nekih problema, tu je 25 sjajnih profesionalaca. Osjeti se nekad neko malo nezadovoljstvo, ali to je ljudski, najvažnije je da se to ne pokazuje na terenu', dodao je trener hrvatskog prvaka. Trener Dinama posvetio je puno pažnje Benfici, najprije je pričao o ozljedama i izostancima... 'Hvalimo naš širok roster i imamo igrače koji mogu zamijeniti svakoga. Na lijevom boku nameće se Rrahmani, na zadnjem veznom Nikola Moro, koji je odigrao već nekoliko utakmica na toj poziciji. Vidjet ćemo što će se događati sljedećih dana. Teško mi se sjetiti kad je Rrahmani odigrao loše i u utakmici s puno duela sigurno će nam puno koristiti.'

Potvrdio je da neće biti Izeta Hajrovića. 'Hajrović sigurno ne može igrati. U sredini smo bez Šunjića i Ademija, a imamo Mora, Gojaka, Majera i Olma, a jednog od njih ipak moramo imati na klupi. Najbliže da zaigra umjesto Hajrovića je Kadzior, on je igrač koji zna iznuditi faul, a možda će nam baš prekidi biti važni na tom stadionu. ' Dani Olmo je prvo ime Dinama, najvjerojatnije ga od ljeta više nećemo gledati u 'modrom' dresu. Njegov transfer je realnost... ' Sjajan je, on je vrhunski dečko, profesionalac i nogometaš. Razvija se jako dobro i nogama je čvrsto na zemlji. Sad je debitirao za reprezentaciju U21, što je velika stvar za njega, vjerujem da će tako nastaviti i napraviti rekordan transfer, on to zaslužuje.'

Dinamo ima još jednog A reprezetativca. Bruno Petković je dobio poziv izbornika Zlatka Dalića. 'On je dobio poziv, na tome mu čestitam. Gledam ga svakodnevno, svaki trening, već prije tri-četiri mjeseca rekao sam da će uskoro biti potencijal za reprezentaciju, budući da mi nemamo centarfora teškaša, a nije klasičan teškaš, on zna podvaliti loptu i naši krilni igrači mogli bi, kao i u Dinamu, dosta profitirati od toga.'