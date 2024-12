Dinamu bod protiv Celtica! Prolazak dalje lovi protiv Arsenala i Milana

Najbolja šansa dosad. Kačavenda je napravio kaos u obrani Celtica, dodao je do Pjace čiji jaki šut s 12, 13 metara pogađa u blok Trustyja. Samo minutu kasnije Kulenović za Baturinu, a on puca ravno u ruke Schmeichel. Bio je to prvi udarac u okvir gola na utakmici.