Dinamo ostaje bez dva važna igrača; trener Bjelica traži pojačanja, ali pitanje je razmišlja li o ovom Zagrepčaninu

Nakon što je trener Dinama Nenad Bjelica produžio ugovor s Dinamom postalo je jasno kako će jako teško u istom sastavu napasti nastup u Ligi prvaka u sezoni 2019./20. Sve se više govori o odlasku iz kluba nekoliko važnih igrača, onih koji su u sezoni koja je pri kraju imali vrlo važnu ulogu

No kako pišu Sportske novost i, trener Nenad Bjelica već polako slaže momčad za sljedeću sezonu i intenzivno traži pojačanja na pozicijama desnog i lijevog braniča te desnog krila. To znači da bi, kako se doznaje, klub uskoro mogli napustiti Slovenac Petar Stojanović i nesuđeni reprezentativac BiH Izet Hajrović.

Navodno je Stojanović izrazio želju da se, nakon tri sezone u Maksimiru, okuša u snažnijoj ligi, a Hajroviću tijekom zimskog prijelaznog roka istječe ugovor, stoga je logično da na njemu klub barem nešto zaradi. Kako pišu Sportske novosti, Hajrović, koji je ostavio dubok trag u povijesnom uspjehu u Europskoj ligi, već ima ponuda za nastavak karijere. Teško da Dinamo može računati na veliku zaradu od ova dva moguća transfera, ali isto tako nije nemoguće da jedan od ta dva igrača ipak produži ugovor s 'modrima'.

Informacija da Dinamo traži i novog lijevog beka svakako je zanimljiva jer na tom mjestu trenutačno igra 30-godišnji hrvatski reprezentativac Marin Leovac, a on je očito dao signal ljudima u klubu da bi volio ponovno ostvariti inozemni transfer. No pozicija lijevog beka često je bila bolna točka Dinama, na kojoj su čelnici kluba na duži niz godina vidjeli Bornu Sosu, ali on je u ljeto 2018. prodan u njemački Stuttgart, u kojem igra vrlo malo i vrlo rijetko.