Dinamo i Nenad Bjelica još uvijek pamte poraz iz Pule, a na Rujevici su već jednom ponizili Rijeku

Nakon prvenstvene pobjede na Slaven Belupom, Dinamovi su se nogometaši okrenuli novom ispitu, a koji im u srijedu od 17 sati na Rujevici donosi ogled četvrtfinala hrvatskog Kupa protiv Rijeke.

Dinamo je vrlo brzo ušao u 'rutinu'. Pripreme su tek završile, a sada ih u razmaku od pet dana čeka novi dvoboj. Riječ je o četvrtfinalu Kupa, u kojem nemaju pravo na pogrešku, žele li uzeti trofej kojeg im je prošle godine u Puli uzela upravo Rijeka.

'Mi smo, jasno, motivirani zbog onog poraza u finalu Kupa, ali smatram kako smo već pokazali u tri utakmice ove sezone, u Superkupu i prvenstvu, koliko je bio bolan taj poraz'.

Prevedeno u rezultate, to su bile pobjede 1:0, 5:0 (op.a. ova je utakmica igrana na Rujevici) i 3:0.

No, s te posljednje, u sastavu nema više Danija Olma, a neće biti ni Luke Ivanušeca s one utakmice u kojoj je Dinamo slavio 5:0. Osim spomenutog dvojca, Dinamov trener Nenad Bjelica neće imati ni kapetana Arijana Ademija na raspolaganju. Ali njega to ni ne brine.

'Imamo dovoljno velik kadar,' kratak je bio Bjelica.

'Bura? Kako nama tako i njima, nadam se da ćemo se uspjeti adaptirati na teren'.

Na upit jesu li možda njegovi igrači uvježbavali penale, Bjelica je bio, također, vrlo jasan. 'Ne!'.

Prema tome, Dinamov trener vjeruje kako će se utakmica rasplesti kroz igru. No, ono što je jednako važno, jest da se Bjelica ne zanosi lošom izvedbom Rijeke u ogledu s Lokomotivom.

'Rijeka je puno bolja momčad nego što je izgledala u Kranjčevićevoj, ima jasne konture i viziju. Nisam je gledao u pripremama, ali nije se puno promijenila u odnosu na jesenas'.