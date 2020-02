Dinamo definitivno nema razloga brinuti za budućnost; ovaj se 'modri dragulj' brusi u Ljubljani

Koliko Dinamova skautska služba dobro radi, uvjerili smo se puno puta. A novi dokaz tome je i Luka Menalo, 23-godišnji lijevokrilni ofenzivac, koji je trenutno na posudbi u ljubljanskoj Olimpiji

Od ljeta prošle godine Luka Menalo je na posudbi u ljubljanskoj Olimpiji, za koju je u prvih 19 kola zabio sedam prvenstvenih golova.

Prije nego je otišao u Olimpiju, Menalo se kalio u Slaven Belupu, a u istoj je sezoni nosio i dres Dinama.

U redove hrvatskog prvaka stigao je iz Širokog Brijega. A prema trenutnoj situaciji, uz mogući razvoj situacije u Maksimiru, posebice ode li Mislav Oršić na kraju sezone, sigurni smo da ćemo od ljeta opet gledati u Zagrebu. U svakom slučaju, u Pharos Sport Agenciji imaju itekako razloga za zadovoljstvo.

Menalo je trenutno s Olimpijom na pripremama u turskoj Antalyji, gdje su 'zmajčeki' ovog ponedjeljka igrali protiv BiH premijerligaša Željezničara.

Iako je Željezničar poveo i imao 2:0 do 52. minute, Olimpija na kraju uspjela pobijediti 6:3.

Jedan od najboljih u ekipi Olimpije je bio bh. ofenzivac Luka Menalo koji je uspio upisati hat-trick.

'Zanimljiva provjera svakako, Željo je nakon prvih 45 minuta vodio 2:0, iskoristio naše greške u obrani. Mi smo krenuli s dva kombinirana sastava u oba poluvremena, u drugom poluvremenu kada su ušli malo iskusniji, stariji igrači to se osjetilo na terenu i na kraju smo to iskoristili. Postigli smo šest golova za poluvrijeme, što je za svaku pohvalu. Doduše, malo je i Željezničar pred kraj izmijenio i to se osjetilo na terenu', izjavio je Menalo za SportSport.ba.