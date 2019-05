Derbi Rijeke i Dinama igra se za prestiž, obje će se momčadi 'čuvati' za finale Kupa

Šećer na kraju, posljednju utakmicu 33. kola Hrvatski Telekom Prve lige danas na Rujevici (Arenasport 3, 19 sati) igraju Rijeka i Dinamo. Iako su oba trenera naglasila kako kalkulacija u derbiju neće biti svima je jasno kako im je ipak puno važniji finale Kupa koji se igra 22. svibnja u Puli

Za oba je trenera trenutno mnogo važnije nadolazeće finale Kupa u Puli koje će se odigrati 22. svibnja iako i Igor Bišćan i Nenad Bjelica naglašavaju da motiva niti jednoj momčadi neće nedostajati s obzirom na to da se radi o derbiju. Rijeka raspucana čeka Dinamo budući da je prošle subote deklasirala Istru u Puli zatresavši mrežu domaćina čak četiri puta, a Bišćan može biti zadovoljan činjenicom da je njegova momčad pokazala karakter dobrom reakcijom u utakmicama koje su uslijedile nakon teškog gostujućeg poraza od Hajduka.

Dinamo je ove sezone bio nedodirljiv za sve konkurente u prvenstvu, a Bjeličina je momčad i matematički potvrdila osvajanje novog naslova prvaka još sredinom travnja pobjedom nad Slaven Belupom u Koprivnici. Problem za Bjelicu definitivno predstavlja činjenica da njegova momčad nema rezultatskog motiva u posljednjim utakmicama prvenstva, no unatoč tome u prošlom je kolu Dinamo uvjerljivo slavio protiv Lokomotive kojoj su trebali bodovi za nastavak lova na europske pozicije. Za Bjelicu je trenutno definitivno važniji nadolazeći međusobni susret u Kupu, ali unatoč tome želi vidjeti dobru prezentaciju svoje momčadi i u prvenstvenom okršaju s Rijekom na Rujevici. Dodatni motiv će biti i činjenica da je Dinamo izgubio posljednje dvije utakmice na Rujevici...

'Vrlo su efikasni, znamo njihovu kvalitetu. Sada igraju na jako dobroj razini, a iznimka je ta utakmica s Hajdukom kada su uvjerljivo poraženi. Odigrali su jako puno utakmica i znamo da je pred nama jako teška zadaća, no vjerujemo u našu motivaciju, volju i kvalitetu igrača. Mi ne razmišljamo o finalu Kupa. Idemo pobijediti ovu utakmicu, a onda ćemo kad dođe finale fokusirati se na to i pokušati to dobiti. Nećemo ništa skrivati jer se ništa ni ne može sakriti. S naše strane neće biti kalkulacija', odlučan je trener 'modrih' Nenad Bjelica.

U posljednjim utakmicama zbog manjka rezultatskog motiva Bjelica radi mnogo promjena u početnom sastavu Dinama, a ova utakmica ne bi trebala biti iznimka iako se radi o derbiju.