Dejan Savićević prvi put progovorio o detaljima sramotnog incidenta u Zagrebu i ružnim psovkama koje svi pamte

Legendarni crnogorski nogometaš Dejan Savićević ostvario je više nego uspješnu karijeru u kojoj je osvojio pregršt trofeja, uključujući titulu klupskog prvaka Europe s Milanom. No usprkos tome mnogi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj pamte ga po sramotnom incidentu u središtu Zagreba 1999. godine

Raspadom bivše Jugoslavije 1991. godine crnogorski sportaši još su godinama nosili dres Jugoslavije, države koja je nešto kasnije promijenila ime u Srbija i Crna Gora. Među tim mnogobrojnim sportašima jedan od poznatijih Crnogoraca, koji je 90-ih nosio dres Jugoslavije, svakako jest Dejan Savićević.

U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2000. godine u Belgiji i Nizozemskoj ždrijeb je u istu grupu svrstao Hrvatsku i Jugoslaviju, a na koncu je remi iz Zagreba (2:2) u listopadu 1999. godine presudio da hrvatska reprezentacija ne putuje na Europsko prvenstvo.

No uoči utakmice dogodio se incident u središtu Zagreba koji je, nažalost, obilježio karijeru Dejana Savićevića. Barem kada su u pitanju hrvatski navijači.

Naime, Savićević je prilikom davanja izjave novinaru ispred hotela Sheraton, u kojem su bili smješteni reprezentativci Jugoslavije, u jednom trenutku potpuno izgubio živce.

'Ko su oni? Pa, pričamo o Hrvatima, ne o Makedoncima, nemamo šta ponavljati', kazao je Savićević, odgovarajući na pitanje.

U tom trenutku u pozadini se čulo kako mu netko dobacuje: 'Ti si gov*o!'

No umjesto da kao profesionalni sportaš ignorira dobacivanje, Savićević je između dva odgovora mrtav hladan sramotnim rječnikom uzvratio prolazniku.

'Je**m te u usta te je** u ta usta škrbava, pi*ko jedna! Dođi ovamo, pi*ko jedna, popu*i ga malo, purgeru. Dođi purgeru', uzvratio je Savićević. Video tog incidenta možete vidjeti OVDJE.

Nakon toga je mirno nastavio izjavu o utakmici, ali se snimka ubrzo ipak pojavila u javnosti.

Punih dvadeset godina nakon tog incidenta Dejan Savićević je u intervjuu za Nedeljnik, osim o aktualnim nogometnim temama, nekoliko riječi kazao i o incidentu.

'Autor tog dokumentarnog filma bio je kod mene dva dana u Beču. Omogućio sam mu da priča s Peđinim (Mijatović) roditeljima, da snima po Podgorici... Mi smo igrali u Zagrebu, a njemu nitko nije htio dati intervju od igrača. Ja sam bio na klupi za rezerve i znao sam da neću igrati. On me zamolio i ja pristanem. Pričam, pričam... i neki čovjek počne da me vrijeđa. Okrenem se i vidim - čovjek metar i 65. I izleti mi sve to...', kazao je Savićević, dodavši:

'Kažem ja tom što je snimao: 'A ovo ćeš otkinuti', on mi kaže: 'Ma, nema problema.' Možete misliti što sam njemu onda rekao kad je objavio sve to.'

Međutim, Savićević nikako ne želi ostati upamćen po tom incidentu pa je još rekao:

'Dosta je mojih trofeja, utakmica, golova, a treba da me se sjećaju kako vrijeđam uličarski. Ali kad tebe netko uličarski napadne, moraš da reagiraš, a ako ne reagiraš, onda nisi ni čovjek', dodao je.