Davis Cup: Tenisači pozivaju Splićane da naprave 'ludilo' na Gripama

No, iako će Hrvatska imati aktualnog olimpijskog pobjednika i srebrnog iz Tokija 2021. u parovima te osvajače mnogobrojnih Grand Slam naslova, i druge reprezentacije dolaze s ponajboljim svjetskim igračima. Za Amerikance će igrati Dodigov partner Austin Krajicek i Rajeev Ram, prvi i peti s aktualne ATP ljestvice, za Nizozemce Wesley Koolhof i Matwe Middelkoop, također osvajači prestižnih naslova.

"Kao što je Mate rekao, ova skupina je, što se tiče parova, najjača od svih. Svi su najbolji igrači parova ovdje. Svaki meč će biti otvoren. Naravno da iskustvo igranja puno može pomoći, i to što igramo pred domaćom publikom će biti motiv više, iako smo svjesni da igramo protiv vrhunskih timova. Realno, svaki je meč 50-50. Puno smo puta igrali protiv svih igrača, dobivali i gubili. Domaćini smo, to je velika razlika i nadam se da to možemo iskoristiti. U ovom formatu parovi su se pokazali kao jako bitan bod, u njima se puno mečeva odlučuje. Moramo odigrati najbolje što možemo i nadam se da će biti uspješan tjedan", rekao je Ivan Dodig koji je s Pavićem u paru imao uspjeha na ATP Touru, ali u Davis Cupu ova kombinacija još uvijek čeka na prvu pobjedu (0-4).

"Sva trojica imamo renking karijere, ali to nije ništa čudno, jer sva trojica igramo jako dobro ove godine. Samo se pogodilo da se to dogodi u ovom tjednu. Po meni je to očekivano", rekao je Ajduković koji se po prvi put uopće, u bilo kojoj ulozi, nalazi uz reprezentaciju.

"Ovo je svakako poseban trenutak i posebno mjesto za moj prvi nastup u Davis Cupu. Osjećaj je sjajan. Morat ću igrati svoj najbolji tenis da bih se mogao nositi s ovim igračima. Vjerujem u sebe pa ćemo vidjeti. Rođen sam u Splitu i sigurno mi je ovo velika prilika da pokažem najbolje što mogu. Ne vjerujem da ćemo ni ja ni Duje izgoriti od želje. Jednostavno, doći ćemo na teren i odigrati najbolje što možemo", najavio je najmlađi član reprezentacije, 18-godišnji Dino Prižmić.

"Najsličniji ambijent tome smo imali Borna, Dino i ja na Challengeru u Splitu 2020. Pogotovo Borna i ja. Obojica smo dobro reagirali, tako da se nadam da će tako biti i ovaj put", nadovezao se Ajduković.

Borna Gojo je već pokazao da se u Davis Cupu može nositi s igračima koji su bili puno bolji na ljestvici od njega. No, u svom će Splitu prvi put biti u ulozi najbolje rangiranog igrača reprezentacije. Da se s tim može nositi pokazao je na ovogodišnjem US Openu, gdje je stigao do osmine finala i pružio solidan otpor najuspješnijem tenisaču svih vremena Novaku Đokoviću.

"Svaki meč za reprezentaciju je meni isti - igram maksimalno. Prvi, drugi - svakako ideš pobijediti. Uvijek postoji taj dodatni impuls, energija, kad ideš igrati za reprezentaciju, tako je i ovaj put. Ove godine igram dobar tenis, zadovoljan sam sa svojim igrama kroz cijelu godinu. Sigurno sam bolji nego što sam bio prošle godine. U Rijeci sam ove godine odigrao odličan meč, a nadam se da ću to ponoviti u Splitu i odigrati dobre mečeve, da ćemo svi igrati dobro i da će biti jedan dobar tjedan za Hrvatsku", rekao je Gojo koji kao osvjedočeni fanatični navijač Hajduka priželjkuje da se Gripe budu "Poljud u malom" kad će igrati hrvatski tenisači.

"Osjećaj je sigurno poseban. To je grad u kojem smo svi odrasli, u kojem smo napravili prve korake. Vjerujem da je za sve nas iz Splita tako. To je sigurno nešto što ćemo svi pamtiti do kraja života, jer u ovom sustavu (natjecanja) nije ni česta prilika da se može biti domaćin. Ovo je jedan lijep trenutak u karijeri."

Izbornik Vedran Martić dobro poznaje suparnike.

"Cijelu skupinu promatram već duži period. Na US Openu sam gledao drugog finskog igrača Virtanena, kojeg nisam dobro poznavao. Ostale, više-manje, dobro poznajem s Toura, tako da tu nema iznenađenja. Naravno da smo fokusirani na srijedu i meč protiv Amerike. Sjedinjene Države su došle u prilično snažnom sastavu. Veselimo se tom meču. Onda imamo još dva meča u petak i nedjelju i sigurno ćemo spremni dočekati te susrete."

Još nije odlučio tko će biti drugi igrač u srijedu za pojedinačni meč.

"Dino je stigao s malo kasnije s turnira u Istanbulu, Duje je počeo malo ranije trenirati ovdje. Obojica se pripremaju, vidjet ćemo tko će u srijedu biti naš drugi igrač u singlu."

O izgledima za plasman u četvrtfinale, Martić je rekao:

"Grupa je jaka i svi igraju dobro u dvorani. I mi smo dobri. Svaki meč je otvoren. Ne gledam tko je favorit, jer su u Davis Cupu česta iznenađenja. Mi igramo svoje, a tko bude bolji, taj će pobijediti."

Ono na što Vedran Martić i njegovi igrači nisu mogli utjecati je cijena ulaznica, koja je prilično visoka za hrvatski standard.

"Davis Cup ovdje organiziraju ITF i tvrtka Emotion. Na cijenu ulaznice ne možemo utjecati. Nekome je možda skupo, nekom nije. Nadam se da ćemo imati dobru podršku, jer ovakve, vrhunske teniske mečeve, vrlo rijetko možemo gledati. Reprezentacija u zadnje vrijeme nije igrala previše kod kuće. U Splitu igramo nakon dužeg vremena. Bilo bi lijepo da ljudi uspiju izdvojiti taj novac za ulaznice i nadam se da će ipak biti velik broj gledatelja", poručio je izbornik.

Hrvatska reprezentacija je u Davis Cupu posljednjih godina nizala odlične rezultate. Nakon trijumfa 2018. u francuskom Lilleu, gdje je po drugi put osvojen Davis Cup, tada u posljednjoj godini bivšeg formata, hrvatski tenisači su 2021. bili finalisti, a prošle ih je godine malo dijelilo od novog finala.

"Zašto smo toliko uspješni? To je dobro pitanje. Imamo dobre igrače i imali smo dobre igrače u prošlosti. Uvijek dolaze i neki mlađi, poput Dine sad, prije toga je došao Borna (Gojo). Čak i kad nekih igrača nema, kao što je sad slučaj s Marinom koji se muči s ozljedom koljena, uvijek imamo i dobre zamjene. Godinama već igramo dobro, imamo dobre rezultate. Mislim da svi volimo taj momčadski duh. To su posebne emocije za sve nas. Svi u Davis Cupu igramo na svojoj vrhunskoj razini. Teško je točno reći zašto je to tako, ali stalno smo konkurentni. u finalu ili blizu njega posljednjih godina. Nadam se da ćemo tako i nastaviti", zaključio je Mate Pavić.

Natjecanje u skupini D u utorak će otvoriti reprezentacije Nizozemske i Finske. Hrvatska će u srijedu igrati protiv reprezentacije SAD-a, dva dana poslije protiv Finske, a u nedjelju protiv Nizozemske. Dvije najbolje reprezentacije s ovog turnira plasirat će se u nokaut fazu koja će biti održana u Malagi od 21. do 26. studenoga.