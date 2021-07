Danska pobijedila Češku i osigurala prvo polufinale nakon 1992. godine, a ako se povijest ponavlja, gledat ćemo ih na samom vrhu

Danska je s 2:1 pobijedila Češku i plasirala se u polufinale Eura

Nogometna reprezentacija Danske izborila je plasman u polufinale Europskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalnom ogledu u Bakuu pobijedila Češku sa 2:1 (2_0).

Golove za Dansku zabili su Thomas Delaney (5) i Kasper Dolberg (42), dok je pogodak za Češku i to već peti na prvenstvu, postigao Patrik Schick (49).

Danci su u Bakuu stigli do pobjede zahvaljujući odličnoj igri u prvom poluvremenu, dok su u drugom dijelu Česi odmah zabili gol, no danska obrana je izdržala sve njihove napade. Danska je posljednji put stigla do polufinala EP-a 1992. godine kada je i osvojila europski naslov, a njihovi navijači priželjkuju ponavljanje tog podviga i zbog nesretnog početka EURA, kolabiranja Eriksena na terenu i startna dva poraza.