Zlatko Dalić: To što mi radimo nije normalno! Pun sam motiva...

Niti to bilježim, a ni ne razmišljam o tome, već samo o plasmanu na Euro. Taj podatak nisam znao, bit će lijepo ako to napravimo.

Imamo respekt prema svima i takva je stvar i s Latvijom. To sam rekao i igračima i stožeru i krenut ćemo s najjačim mogućim sastavom. Želimo igrati s 15 igrača, rasporediti snagu i nećemo mijenjati ništa. Krećemo s najjačim što imamo, ali nemojte me dovoditi u situaciju da mijenjam svoj stil i najavljujem sastav. Idemo s punom snagom. Nama što prije treba 15 do 16 bodova za plasman na Euro.

Sugerira li Dalić igračima promjene sredine?

U tome ne sudjelujem niti sam u tijeku. Nikad nisam rekao da nešto moraju. Kada im kažem da trebaju promijeniti sredinu, onda to i mislim. Borna Sosa je napravio fantastičnu stvar odlaskom u Ajax. To mu je novi izazov i to je ono na što sam ja mislio kad bih im govorio da promijene klub. Što se ovog prijelaznog roka tiče mišljenja sam da su svi napravili odličan posao.

O vrhunskim rezultatima male Hrvatske:

To je strast, emocija s kojom igramo za reprezentaciju i teško je objasniti. U pitanju je kvaliteta koju imamo u našim igračima. Svi oni su počeli u hrvatskoj ligi pa se dokazali u najvećim klubovima. Nama je talent bogom dan i naši igrači se uvijek dokazuju jedni drugima. Da bismo to sve objasnili i da bi svijet to shvatio treba puno analiza i okruglih stolova i opet nitko to ne bi znao objasniti. Mi ni sami nismo svjesni što smo napravili, možda ćemo biti svjesni kasnije, a možda nikad. Tri medalje u pet godina, pa to graniči s čudom, a postalo kao normalno. A nije normalno.

O ponudama klubova:

Želja mhi je biti hrvatski izbornik dok imam tu emociju u sebi. Bile su neke ponude, lijepo je i biti trener u klubu, ali ja sam malo ispao iz tog ritma. U reprezentaciji sam u komfornoj zoni i morao bih izaći iz nje da bi nešto mijenjao, ali ja sam pun motiva i želim s Hrvatskom još nešto napraviti.

O Latviji:

Latvija igra dugim loptama na visokog napadača koji onda prosljeđuje lopte dalje.Imaju dobre prekide, puno visokih igrača i tu su opasni. Na to smo bili fokusirani. Sigurno će biti 4-5-1 formacija, deset će ih biti iza lopte biti. Moramo biti strpljivi i pametni. Bitna pobjeda pa makar i 1:0 u zadnjoj minuti. Molim i publiku da nas shvati, a ovo o taktici nemojte prevoditi na engleski.