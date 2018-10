Cristiano Ronaldo nije mogao više šutjeti a na optužbe da je silovatelj ima samo jedan odgovor

Kathryn Mayorga (34) optužila je Cristiana Ronalda da ju je 2009. godine silovao u hotelu u Las Vegasu. Američka policija ponovno je otvorila istragu oko ovog slučaja iako je Mayorga 2010. godine uzela 375.000 dolara za šutnju. Sada je o cijelom slučaju progovorio i Cristiano Ronaldo

Kathryn Mayorga je nakon devet godina šutnje svoju priči ispričala njemačkom Der Spiegelu i pokrenula lavinu. Otkrila je kako su se upoznali te kasnije nastavili druženje u hotelu.

'Zamolio me da mu dodirnem penis na 30 sekundi. Kada sam to odbila, zamolio me da ga stavim u usta. Kakav idiot! Smijala sam mu se jer sam mislila da je riječ o šali', prisjetila se Mayorga koja tvrdi da Ronaldo nije prihvaćao njezino odbijanje.

'Vrištala sam i govorila 'Ne, ne, ne, ne!' Molila sam ga da prestane... Okrenula sam se, a on mi je pokušao skinuti donje rublje. Ponovno sam se okrenula i sklupčala u kuglu te sam pokrivala svoju vaginu. Tada je skočio na mene...', opisuje Mayorga i tvrdi kako je CR7 bio iznimno grub i da ju je analno silovao. Napravio je to bez lubrikanta i kondoma...

O cijelom slučaju sada je progovorio i prozvani Ronaldo. Sve svoje frustracije sveo je u nekoliko redaka i objavio je putem Facebooka, a njegove riječi prenosimo u cjelosti.

Kategorički odbacujem optužbe da sam zločinac. Smatram da je silovanje odvratan zločin, suprotno svemu što jesam i u što vjerujem. Neću hraniti medijski spektakl koji se stvara na mojem imenu. Jedva čekam ishod svih istraga i procesa, jer ništa ne leži na mojoj savjesti.

