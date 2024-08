Ćorić saznao protivnika u četvrtfinalu, ali prvo mora preći preko opasnog Australca!

David Goffin je plasmanom u četvrtfinale izjednačio svoj najbolji rezultat na ovom turniru, gdje je do četvrtfinala stigao i 2012. te 2014., kad je uz tri pobjede u glavnom ždrijebu, još dvije ostvario u kvalifikacijama.

Bude li Belgijčev četvrtfinalni suparnik Borna Ćorić, Goffin će u taj meč ući s prednošću 5-0 u međusobnim dvobojima. No, svi su mečevi odigrani u razdoblju od 2014. do 2020., kad je 33-godišnji Belgijac bio u najboljoj fazi svoje karijere i došao do sedmog mjesta na ATP ljestvici.