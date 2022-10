Ćorić ponovno srušio Tsitsipasa, peti igrač svijeta ovoga puta je pao nakon velikog preokreta

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Beču, on je u 2. kolu svladao drugog nositelja i petog igrača svijeta Grka Sefanosa Tsitsipasa sa 4-6, 6-4, 7-6 (4) nakon dva sata i 43 minute igre.

Po prvi put je do prednosti u meču Ćorić stigao oduzevši servis suparniku za vodstvo od 3-2 u trećem setu. Iako je propustio 0-40, a na treću od te tri vezane "break-lopte" je poslao u mrežu lagani "passing", Ćorić je stigao i do četvrte prilike u tom gemu, a onda je Tsitsipas promašio volej. No, Grk se nije predao, odmah u sljedećoj igri je uzvratio "re-breakom" da bi potom oba igrača držala svoj servis do "tie-breaka". U odlučujućoj igri Ćoriću je bio dovoljan jedan "mini-break" za veliku pobjedu. Kod rezultata 2-2 Tsitsipas je jednu lopticu zahvatio rubom reketa, poslao ju daleko u aut, a Ćorić je zatim sigurnom igrom u poenima na svom početnom udarcu održao prednost.

Ćorić će u četvrtfinalu igrati protiv Poljaka Huberta Hurkacza.