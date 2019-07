'Čelična Lady' Katinka Hosszu ušla u povijest, svjetski rekord Amerikanki, a Caeleb Dressel je ostao bez sedmog zlata

Fantastična mađarska plivačica Katinka Hosszu (30) posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u korejskom Gwangjuu pobijedila je na 400 metara mješovito upisavši se u povijest kao prva plivačica koja je osvojila pet zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima u istoj disciplini...

'Čelična Lady', kako zovu Katinku Hosszu, pobijedila je s rezultatom 4:30.39 ispred Kineskinje Ye Shiwen (4:32.07) i Japanke Yu Ohashi (4:32.33). Za sjajnu Mađaricu to je bila druga zlatna medalja u Koreji nakon što je bila najbolja i na 200 metara mješovito.

Amerikanka Simone Manuel spojila je zlatne medalje na 50 i 100 metara slobodno. Posljednjeg dana natjecanja slavila je na 50 m s rezultatom 24.05. Za 22-godišnju Amerikanku to je bila ukupno šesta medalja na prvenstvu, pri čemu treće zlato. Druga je bila svjetska rekorderka i zlatna iz Budimpešte Šveđanka Sarah Sjoestroem s rezultatom 24.07, dok je treća bila Australka Cate Campbell (24.11). Olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira Dankinja Pernille Blume bila je četvrta (24.12).

Na 1500 metara gledali smo neizvjestan troboj, a na koncu je pobijedio Nijemac Florian Wellbrock kojem je to drugo zlato na prvenstvu nakon što je bio najbolji i na 10 km. Wellbrocku je do sada najveći uspjeh bilo zlato na 1.500 metara na Europskom prvenstvu u Glasgowu prošle godine, no u Gwangjuu je osvojio dva svjetska zlata.

Mladi 21-godišnji Nijemac je pobijedio s rezultatom 14:36.54 ispred Ukrajinca Mihajla Romančuka (14:37.63) i olimpijskog pobjednika iz Rija i dvostrukog svjetskog prvaka iz Budimpešte i Kazanja Talijana Gregoria Paltrinierija (14:38.75).

Amerikanka Lilly King obranila je naslov svjetske prvakinje na 50 m prsno s rezultatom 29.84. Druga je iznenađujuće bila mlada 14-godišnja Talijanka Benedetta Pilato (30.00), a broncu je osvojila Ruskinja Julija Efimova (30.15). Za King je to bilo drugo zlato na prvenstvu nakon što je bila najbolja i na 100 m prsno.

Na 50 leđno zlato je osvojio Južnoafrikanac Zane Waddell s rezultatom 24.43 ispred dvojice Rusa Evgenija Rilova (24.49) i svjetskog rekordera Klimenta Kolosnikova (24.51).

U utrci štafeta 4x100 mješovito očekivala se pobjeda američkih plivača, no Britanci su bili sjajni i Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy i Duncan Scott su isplivali novi europski rekord 3:28.10 i osvojili zlato. Drugo mjesto osvojila je američka štafeta (3:28.45), dok su treći bili Rusi (3:28.81).

Amerikanac Caeleb Dressel je tako ostao bez sedmog zlata u Koreji, koliko ih je osvojio prije dvije godine u Budimpešti. Morao se zadovoljiti srebrom, drugim na prvenstvu nakon što je bio i član štafete 4x100 mix mješovito koja je također bila druga. Sjajni Amerikanac je u Gwangjuu osvojio zlatne medalje na 50 slobodno, 100 slobodno, 50 delfin, 100 delfin, 4x100 slobodno i 4x100 mix slobodno.

U kvalifikacijama je nastupila i hrvatska štafeta 4x100 mješovito koja je osvojila 19. mjesto. Anton Lončar, Nikola Obrovac, Nikola Miljenić i Bruno Blašković isplivali su vrijeme 3:37.18 što nije bilo dovoljno za plasman među osam najboljih.