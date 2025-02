Cedevita Junior košem 1.5 sekundi prije kraja stigla do pobjede i polufinala Kupa

Najbolji sastavu Cedevite Junior bio je Brandon Sly s 26 koševa, od kojih je čak 18 zabio u zadnjoj četvrtini, Sobin je dodao 14 uz 10 skokova, dok su u redovima Zaboka najefikasniji bili Antonio Sikirić s 21, Milan Lužaić s 19 i Ali Muhammad Sow sa 18 koševa.

Zanimljivo, Zabok i Cedevita Junior su u obje prethode ovosezonske međusobne utakmice igrali produžetak, a umalo je i njihov treći sraz otišao u dodatnih pet minuta. To se čak činilo i izvjesnim nakon ubačaja Sowa za izjednačenje na 85-85 3.6 sekundi prije kraja. No, nakon minute odmora do lopte je pod košem domažih došao Sobin te poentirao i odveo svoju momčad u polufinale.