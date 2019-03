Brončani olimpijac odlučio napustiti Hrvatsku; Hrgović objasnio ovu drastičnu promjenu

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, koji do sad u profesionalnoj karijeri ima omjer 7-0, napušta Hrvatsku

Najbolji hrvatski boksač odlučio se na novu promjenu u svojoj karijeri.

Naime, Hrgović napušta Hrvatsku, seli u Miami, u kojem neće boraviti tek par tjedana, u sklopu priprema. već namjerava na Floridi boraviti puno duže.

'Kad si doma, to je komfor zona i zato smatram da trebam se izolirati, da trebam otići tamo gdje me nitko ne zna, gdje se mogu posvetiti samo treningu i jedino ću tako izvući svoj maksimum. Joshua se sada bori u Americi, Kubrat Pulev, evo Usyk, Povetkin, ja. Kad si s velikim igračima, možeš očekivati velike stvari. Kroz par godina će to kulminirati i vjerujem da će se dogoditi neki možda najveći mečevi u povijesti kategorije. Ne mogu dočekati. Već sam počeo pripreme ponedjeljkom. Prvih par dana je ispalo tako da mi Pedro šalje program iz Miamija,' rekao je Hrgović za RTL televiziju, potvrdivši kako će dvorana u Sesvetama koju mu je dao novcem poreznih obveznika graditi Milan Bandić sada ostati bez svoje glavne zvijezde.

Još jednom je ponovio kako bi se za naslov volio boriti na Poljudu ili Maksimiru.

'Sva imena koja postoje na svijetu, što se mene tiče, ja sam spreman na sve, koga god oni dovedu, ne bojim se nikog i ne respektiram nikog. Borba na Poljudu i Maksimiru je moja želja gdje bih boksao za svjetsku titulu,' poručio je Hrgović.

Iako se ne zna ime suparnika u novom meču, zna se da će Hrgović 18. svibnja boksati u Chicagu.