Najava Borne Ćorića kakvu još nikad nismo čuli; koliko je realna?

Borna Ćorić će u srpnju ove godine pokušati postati treći hrvatski tenisač, nakon Gorana Prpića i Marina Čilića, koji će osvojiti naslov pobjednika umaškog ATP turnira te time uveličati njegovo jubilarno, 30. izdanje, a u razgovoru s novinarima istaknuo je kako mu je i dalje cilj postati najboljim tenisačem svijeta.

'Otkad sam se počeo baviti tenisom, dao se u to i odlučio da ću se u životu time baviti, to mi je cilj. Mislim da je to potpuno normalno. Znam da je to još jako daleko, ali mislim da mi 'broj 1' mora biti krajnji cilj. Ne igram tenis radi novca. Igram zato što volim taj sport i želim biti najbolji što mogu', rekao je Ćorić , trenutačno 15. tenisač svijeta koji se najviše popeo do 12. mjesta i još nije uspio izboriti članstvo u klubu 'Top 10'.

Za to će mu trebati svaki bod pa i oni koje će skupljati na manjim turnirima, onima iz serije 250. No, otkako je 2017. osvojio svoj premijerni naslov u Marakešu na 13 turnira iz te kategorije samo je triput došao do četvrtfinala, a čak deset puta gubio prvi meč.

'Ne znam baš dobro matematiku, ali dovoljno dobro znam da to nije dobro. Svjestan sam toga da u zadnjih godinu i pol nemam dobre rezultate na manjim turnirima. Nedavno smo pričali o tome da moramo riješiti taj problem. Svjesni smo da se na većim turnirima i u većim mečevima ispraznim i da ne uđem sa 120 posto u mečeve na manjim turnirima. Umag je nešto drugačiji, nego kad igram u Budimpešti ili Marakešu. Mislim, odnosno nadam se da tamo to neće biti problem'.

Umag, kaže Borna, ima poseban status.

'To mi je daleko najdraži turnir u cijeloj godini. Tamo se posebno osjećam. Uvijek mi je cijela obitelj tamo, a bez njihove podrške sigurno ne bih bio gdje sam danas. Poseban je turnir, uvijek sam igrao dobro tamo. Imam lijepe uspomene i nadam se da ću imati još jednu iz ove godine'.

U ponedjeljak je predstavljen kao najveća zvijezda 30. izdanja Plava Laguna Croatia Opena pa ne može pobjeći od uloge jednog od najvećih favorita za naslov.

'Na papiru jesam, ali obično na manjim turnirima ne igram tako dobro. Nadam se da ću uspjeti promijeniti taj momentum. Imam još šest, sedam turnira da dohvatim pravu formu, imat ću još i tamo nekoliko dana treninga, što će biti super'.

U ovoj je godini odigrao sedam turnira i na njima ostvario 13 pobjeda, probio se do osmine finala Australian Opena, bio polufinalist u Dubaiju, četvrtfinalist u Miamiju i Monte Carlu.

'Mislim da sam godinu počeo sjajno. Na Australian Openu sam napokon dobio svoj prvi meč i igrao sam dobar tenis. Nakon toga mi je razina malo pala. U Dubaiju sam imao malo sreće, dobio sam tri meča sa 7-6 u trećem setu. Kad sam se vratio na zemlju mislim da sam opet počeo igrati dobro. Zadnja dva turnira su rezultatski bila dobra. Nisam napravio nešto posebno, ali sam zadovoljan kako igram'.

U Marakešu 2017. osvojio je prvi naslov, kojemu je prošle godine neočekivano dodao i trofej s turnira na travi u njemačkom Halleu, gdje je u finalu pobijedio Rogera Federera. Gdje će biti sljedeći?

'Umag i još jedan Grand Slam, nadam se'.

Prva prilika za to će biti u Roland Garrosu, gdje je tri puta zapeo u 3. kolu pa je vrijeme za iskorak kakav je napravio u Melbourneu.

'Nadam se da je vrijeme. Zemlja mi je najbolja podloga, najugodnije se osjećam tamo i ne vidim zašto ne bih probio tu granicu, osim ako nije mentalna, a mislim da nije. Jednostavno, uvijek sam gubio od boljih igrača. Nadam se da ću ove godine, uz dobar ždrijeb i malo sreće, moći proći dalje'.

Jedan od mogućih razloga za pad forme u ožujku je bilo je saznanje da će do kraja sezone ostati bez trenera Kristijana Schneidera koji je zbog zdravstvenih razloga morao na prisilni odmor. Na Schneiderovo mjesto uskočio je bivši hrvatski Davis Cup reprezentativac Antonio Veić.

'Sigurno nije bajna situacija. Ja i Kiki (Schneider) smo napravili strašne stvari. Sve što sam napravio, napravio sam s njim. Sigurno me malo pogodilo to, ali to je život. Na neke stvari ne možete biti spremni i morate se prilagoditi. Antonio (Veić) je uskočio i po meni radi sjajan posao. Sjajan je dečko. Ušao je u tim kao da već radimo dvije godine. Mislim da me jako dobro upoznao kroz ovo kratko vrijeme u kojem radimo, u zadnja tri - četiri tjedna. S njim sam jako zadovoljan, ali mi je žao što Kiki nije tu'.

Od osvajanja Davis Cupa prošlo je pet mjeseci, a kod Borne Ćorića spomen na trijumf u Lilleu još uvijek izaziva duboke emocije.

'To je nešto posebno, fenomenalno. S tim se ne može ništa mjeriti, jer nije to bilo samo za mene, nego cijeli tim, za cijelu Hrvatsku. Kad smo prvi put osvojili Davis Cup nisam imao ni deset godina i uvijek sam si govorio 'kad bih barem ja jednog dana osvojio'. Bila mi je velika čast kad sam počeo igrati Davis Cup i sad smo ga napokon osvojili. Ovo je bio fantastičan kraj'.

U Madridu, u novom formatu završnog turnira, Hrvatska će nastupiti kao branitelj naslova. No, još nije poznato u kojem sastavu.

'Nismo o tome puno razgovarali, nešto malo u prvom mjescu. Još ćemo razgovarati, ima vremena, više od šest mjeseci. Puno se toga može promijeniti. Treba vidjeti hoćemo li biti zdravi, hoćemo li biti mentalno umorni. Taj je termin dosta zeznut. Ako igramo Davis Cup, to praktično znači da opet nećemo imati odmor. Treba vidjeti'.

Ako u reprezentaciji neće biti Borne, to sigurno neće biti zbog promjene formata natjecanja.

'Meni se sviđa, samo da je drugačiji termin. Razumijem one kojima se ne sviđa, jer gledatelji gube, ja gubim priliku igrati doma pred svojom publikom. Slažem se da neće biti te čari Davis Cupa, ali gledano iz moje perspektive igrača koji se puno troši, dodatna četiri, odnosno osam tjedana, jer nakon Davis Cupa ne možete odmah igrati, to je jako teško', zaključio je Borna Ćorić.