Bogdanović vodio uplakane Pacerse do pobjede; Žižić još jednom odličan

NBA liga Oklahoma City New Orleans 02:00 Washington Golden State 02:00 Phoenix Portland 03:00 L.A. Lakers Minnesota 04:30 Istok Utk. Pob Izg 1. Milwaukee 46 34 12 2. Toronto 50 36 14 3. Indiana 47 32 15 4. Philadelphia 49 32 17 5. Boston 48 30 18 6. Brooklyn 49 26 23 7. Charlotte 47 23 24 8. Miami 46 22 24 9. Detroit 47 21 26 10. Washington 46 20 26 11. Orlando 48 20 28 12. Atlanta 47 15 32 13. Chicago 48 11 37 14. New York 46 10 36 15. Cleveland 49 9 40 Zapad Utk. Pob Izg 1. Golden State 47 33 14 2. Denver 46 31 15 3. Oklahoma City 47 29 18 4. Portland 49 29 20 5. Houston 47 27 20 6. Utah 49 27 22 7. San Antonio 49 27 22 8. L.A. Clippers 48 26 22 9. L.A. Lakers 48 25 23 10. Sacramento 48 24 24 11. Minnesota 47 23 24 12. New Orleans 48 22 26 13. Dallas 47 21 26 14. Memphis 48 19 29 15. Phoenix 49 11 38 Sljedeće utakmice 25.1. Orlando Washington 25.1. Cleveland Miami 25.1. Brooklyn New York 25.1. Houston Toronto 25.1. Memphis Sacramento 25.1. Chicago L.A. Clippers 25.1. Dallas Detroit 25.1. Milwaukee Charlotte 25.1. Denver Phoenix 25.1. Utah Minnesota 26.1. New Orleans San Antonio 26.1. Memphis Indiana 26.1. Boston Golden State 26.1. Denver Philadelphia 26.1. Portland Atlanta