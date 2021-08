Boban, Figo i ostale zvijezde u Splitu odigrale utakmicu za pamćenje, a predsjednik UEFA-e pohvalio Hrvatsku i posebno izdvojio jednog čovjeka

Svečanom akademijom u hrvatskom domu u Splitu u petak je obilježena 25. godišnjica Plazma Sportskih igra mladih na kojima je u tom razdoblju nastupilo više od dva milijuna djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije

Dodao je da će on kao predsjednik UEFA-e i ubuduće pomagati Sportske igre mladih.

Na svečanoj akademiji prigodna priznanja su dodijeljena ambasadorima ovih igara: Johannesu Hahnu, povjerenik Europske komisije zadužen za proračun i administraciju, proslavljenom nogometašu Reala Predragu Mijatoviću te sponzorima igara.

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak pozdravljajući nazočne u kratkom obraćanju je istaknuo kako je Split grad sporta u kojem stasavaju sportski šampioni.

Svečanoj akademiji nazočio je i izbornik hrvatske nenogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Prikazan je i 15-minutni dokumentarni film o 25-godišnjoj povijesti Sportskih igara mladih. U tom dokumentarcu je i izjava povjerenika Europske komisije Johannesa Hahna u kojoj je rekao da pokretač Sportskih igara mladih Zdravko Marić zaslužuje Nobelovu nagradu.

'Ne radi se tu samo o sportu već i o pružanju prilike da djeca osjete kako je to pobijediti, ali i izgubiti, kako stvoriti nova prijateljstva bez obzira na granice, što će, nadam se, u budućnosti dati veliki doprinos što mirnijem okruženju i razvoju u regiji. Sjajno je ako među vodećim ljudima imate one koji su osjetili kako je to igrati protiv kolega iz drugih država, drugačijih svjetonazora i vjere. Počašćen sam i zahvalan što sam mogao biti dijelom ove inicijative i mogu samo obećati da ću u budućnosti učiniti sve što je u mojoj moći kako bih ju podržao te dao doprinos u njezinom širenju na ostale države u regiji pa i šire', rekao je Hahn u obraćanju medijima.

Na svečanoj akademiji, među ostalim, nazočili su i proslavljeni nogometaši Zvonimir Boban, Luis Figo, Fernando Ruiz Hierro, Florent Johan Malouda, Maxwell Scherrer i Cabelino Andrade, koji su uz Darija Srnu, Marija Stanića, Predraga Mijatovića, Johannesa Hahna i Aleksandera Čeferina činili ekipu svjetskih nogometnih zvijezda i ambasadora i Sportskih igara mladih.

Oni s nakon svečane akademije na splitskim Prokurativama odigrali revijalnu utakmicu protiv ekipe djece sudionika igara. Suci te utakmice bili su Dino Rađa i proslavljeni talijanski nogometni sudac Roberto Rosetti.