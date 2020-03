Blanka Vlašić otkrila nam kako je skupljala petice u školi i trenirala za olimpijske igre; dotakla se i pisma HOO-u te kakvu je odluku donijela u vezi karijere

Najbolja sportašica i atletičarka svijeta 2010. godine, višestruka svjetska prvakinja u skoku u vis, europska prvakinja, osvajačica dviju olimpijskih odličja, vlasnica drugog rezultata u povijesti svoje discipline, danas 36-godišnja Blanka Vlašić kroz svoju je sportsku karijeru stekla ogromno iskustvo koje sada ima želju prenijeti na mlađe generacije. Ali ne samo sportaše, već i one koji su u dobi u kojoj moraju odabrati svoj životni put, a što u današnje vrijeme, kada se puno više gledaju materijalne vrijednosti, baš i nije jednostavno

'Recimo, nikad nisam išla na skijanje ili išla rolati, jer sve je to bio rizik od običnog pada koji bi mogao uzrokovati ozljedu. Sve to navodim jer se djeca u toj dobi moraju naviknuti na takav način razmišljanja, a što je izuzetno teško. Sa 16 godina mladi čovjek mora biti već napola izgrađen, biti na dobrom putu da postane profesionalac u glavi. Možda u toj dobi još nije prekasno, ali je puno teže. Puno je lakše usvajati navike dok si mlađi jer s godinama je sve teže mijenjati i prilagođavati se. Zato je važna uloga obitelji te imati nekoga tko će te stalno voditi, stalno usmjeravati. Recimo, na mom banalnom primjeru prehrane, koliko je lakše kada već kao malo dijete naučiš izbjegavati fast food, koliko je važno stjecati te zdrave navike, odnosno jesti zdravu hranu. Jer sa 16, 17 ili 18 godina, kada to više ne smije biti način prehrane, ako si ga usvojio, onda je to teško promijeniti. Kao mala mogla sam jesti svašta jer se nikad nisam debljala, ali kada sam ušla u pubertet, onda se to promijenilo i najednom sam morala početi paziti, što mi je u početku bilo dosta teško. Na sreću, imala sam brz metabolizam, pa mi te neke loše navike nisu stvarale problem, ali i tada sam već usvojila pravila zdrave prehrane. To je samo jedan od primjera onoga za što ti treba velika podrška.'

'Mladi mozak je rastrgan, imamo problema sami sa sobom u procesu odrastanja, uz hormone… sve nas to zbunjuje i zato je jako važno imati čvrstu figuru koja će nam pomoći proći kroz to razdoblje. I u isto vrijeme - formirajući se u odraslu osobu, sportaši puno ranije sazrijevaju, što je i normalno jer radni vijek sportaša ipak je kraći od radnog vijeka ostalih ljudi - sportaši puno ranije počinju ozbiljno raditi i zato dosta ranije postaju svjesni te odgovornosti, toga koliko je važna svaka sitnica. S druge strane, neki naši vršnjaci mogu su priuštiti puno bezbrižnije razdoblje odrastanja. Međutim ako je mladi sportaš dovoljno odgovoran te ima kontrolu nad sobom, on ima mogućnosti za sve. Meni tata nikad nije branio ni da izađem, ni da se družim s prijateljima, ni da imam izvantrenažne aktivnosti. Međutim sve je to trebalo biti u jednoj mjeri, onoj koja neće ugroziti trening. Ali odušak si morao imati, jer mentalni i fizički napori su jako veliki, kako ne bi bio frustriran, kako jako rano ne bi došlo do zasićenja. Znači, jako je bitno izbjeći to zasićenje.'

'Apsolutno, jer tata me naučio što je radna etika i to mi je uvijek pokušavao osvijestiti - koliko je važno svaki dan ići na trening. Naravno, škola mi je bila prioritet. Učeći se toj radnoj etici, sa 16, 17 godina odlazak na trening nikad mi nije predstavljao problem i nikad nisam pomislila: 'Uh, kako mi je danas teško trenirati.' U mom mozgu nikad nije postojala misao: 'Ajme, ne da mi se ići na trening.' To je bilo jednostavno tako. Nikad mi nije bilo teško, nikad mi nije bilo naporno, jer tata mi je često govorio o tom krajnjem cilju – biti svjetska prvakinja, biti olimpijska pobjednica, biti najbolja na svijetu. To me uvijek nosilo. Potpora obitelji, trenera, bliske osobe jako je važna da se mladi sportaš na vrijeme nauči radnoj etici, da se nauči ispravnom načinu razmišljanja koje je podređeno cilju i da ga se uvijek motivira. Uvijek mu se treba pozitivno govoriti, svaki dan. Naravno, dođu teški dani, ali pogled prema cilju popravlja neke loše situacije i teške dane. Jer nagrada koju će dobiti bit će puno veća od tog jednog lošeg dana.'

O učenju na vlastitim pogreškama i tati treneri i vizionaru

Sa 16 godina osjetili ste čari najveće sportske priredbe, kao što su Olimpijske igre, i sigurno znate kako izvući najbolje iz tog sportskog glamura?

'Od šeste, sedme godine tata mi je govorio 'ti ćeš biti europska prvakinja', a onda je malo podigao letvicu, pa je govorio 'bit ćeš svjetska prvakinja, bit ćeš najbolja na svijetu'. Znači, ja sam odrasla s time da će se to dogoditi. Jer kao dijete vjeruješ. I lako je usaditi te neke vrijednosti u dijete. Ali dobro, on je vidio kakav imam talent i znao je da svestranim radom to i možemo doseći. Znači, to je bila neka njegova realna procjena. Koliko je to važno - taj mozak, taj um, to vjerovanje? On je usadio to u mene i kad se u jednom trenutku dogodilo da sam ispunila normu za Olimpijske igre, prihvatila sam to kao nešto vrlo normalno, kao nešto što je usputna stanica na tom putu da budem najbolja na svijetu. Jer sam to uzela kao činjenicu - druga opcija nije postojala u mom mozgu. To mi je vrlo zanimljivo, to koliko je važno da svakom stanicom svog bića vjeruješ da će biti baš tako. Doslovno toliko da živiš to. Već unaprijed sam to živjela. Kad mi se to i dogodilo, nisam eksplodirala, nisam se čudila. Mislila sam samo: 'OK, to je to. Ali ni to nije cilj, idemo sada mirno dalje.' Svi moji uspjesi u karijeri bili su tek stanice jer još nisam ostvarila svoj krajnji cilj, odnosno svjetski rekord i olimpijsko zlato. Čak i kad sam postala svjetska prvakinja i kad sam preskočila 208 centimetara, sve su to bile stanice. I zato nikad nisam smatrala da se mogu opustiti i uživati. Tu bismo večer slavili i bilo bi to super, ali ujutro bih se već pitala – koji je sljedeći cilj. Naravno, taj da budem bolja nego jučer. Uvijek me to zapravo sprečavalo da dođem na natjecanje s mišlju - 'ja sam najbolja'. Ne, uvijek je bilo – 'moram tek dokazati i opravdati svoj status'. Na svako natjecanje, od hrvatskog do svjetskog prvenstva, uvijek sam dolazila s rezervom i nikad nisam željela živjeti na staroj slavi. Imala sam svoj put i moram priznati da sam jako zahvalna na tome jer se nikad nisam htjela prepustiti uživanju - znala sam što je najvažnije. I za to mogu zahvaliti tati, na tom sustavnom radu, konstantnim razgovorima, podukama, učenjima na vlastitim pogreškama. A to se nije događalo od moje 16. godine, već otkad imam svijest o samoj sebi.'

U toj njezinoj životnoj fazi, uz oca Joška, stajao je i Bojan Marinović, trener koji je i više od običnog trenera. A koliko joj je i on bio važan potvrđuju ove Blankine riječi.

'On je ušao u naš tim kad sam imala 13 ili 14 godina. Taman je završavao svoju karijeru, a mi smo primijetili da mi baš skakanje leži najbolje od svih disciplina. Ali me je tata još za svaki slučaj doveo i Bojanu. A on je odmah primijetio da ima i tehniku, da sam talentirana, da imam građu za skakanje. On je bio moj tehnički trener i putovao je sa mnom na svako natjecanje, za razliku od tate, koji je išao sam na najveća. I to je dokaz koliko smo si bili bliski. Osim toga, posve je drugačiji karakter od mene. I važno je imati osobu uza sebe koja će smirivati situaciju, posebno ako je sportaš malo vatreniji, temperamentniji, baš kakva sam i ja bila. Ja sam znala brzo planuti, a Bojan je bio 'voda' koja smiruje. Meni je to jako odgovaralo, jer bio miran, i kada sam bila na skakalištu, dok bi ga pogledala na tribinama, donosilo mi je mirnoću. I cijeli moj sportski put, Bojan je ostao uz nas. A to je veliki blagoslov za sportaša, jer ima i onih koji promijene dosta trenera tijekom karijere. Osim toga, Bojan mi je i veliki prijatelj, s kojima sam mogla pričati o svemu, što je meni kao sportašici, a mislim i svim ostalim sportašicama, jer smo mi, ja mislim, malo i emotivnije, osjetljivije od sportaša, jako važno. Uz tatu i Bojana uvijek sam se osjećala zaštičenom'.