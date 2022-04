Bivši skaut Barcelone Goran Vučević ne vidi Luku Modrića na krovu Europe, rekao je i što misli o Borni Sosi

Manchester City, Real Madrid, Liverpool i Villarreal. Jedan od ta četiri kluba postat će novi prvak Europe. Koji? Odgovor za Sportklub donosi Goran Vučević, nekadašnji igrač i skaut Barcelone

'To su dvije momčadi koje igraju atraktivno i ofenzivno. Baš je bila milina gledati njihove šanse i poteze. Mogao je i Chelsea proći. Odlučivale su nijanse. Modrić? Divota ga je gledati. On je primjer mladima. Svi analitičari koje slušam po Europi čude se kako čak i u ovim godinama igra tako dobro na visokoj razini. On je genijalac. To što radi, teško je opisati', rekao je Vučević.