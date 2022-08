Bivši Dinamovac je za Portugalce komentirao Hajduk, dotakao se atmosfere na Poljudu, a imao je i poruku za cijelu Hrvatsku!

Bivši portugalski nogometaš Tonel (42), koji je igrao za zagrebački Dinamo od 2010. do 2013. godine, smatra da je Vitoria Guimaraes 'zrela ekipa' koja će u četvrtak na Poljudu biti obrambeno organizirana te tražiti pogodak iz brzog napada

Hrvatski doprvak Hajduk i Vitoria, lani šestoplasirana momčad portugalskog prvenstva, u Splitu će odigrati prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige.

'Očekujem Vitoriju obrambeno organiziranu, vjerujem da će prepustiti loptu Hajduku. Kada dođu do lopte pokušat će izvesti brzi napad, a ne bude li to moguće, nastojat će zadržati loptu kontrolirajući ritam igre. No uvijek će obrambeno održavati ravnotežu', izjavio je 42-godišnji Tonel u razgovoru za Hinu.

Uzvrat u Guimaraesu, gradu udaljenom 50 kilometara od Porta, bit će 10.kolovoza.

'Vitoria je zrela momčad. Ostvarila je dosad dva pozitivna rezultata, pobjedu i remi', dodao je bivši stoper koji posljednje dvije i pol godine radi kao komentator na portugalskoj televiziji Sport TV gdje prati prvu i drugu portugalsku ligu.