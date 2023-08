Bišćan odlučio s kojih 11 igrača ide na AEK; neki od njih broje 'sitno' u dresu Modrih

'Posloženi su u jako čvrstu ekipu koja je agresivna, organizirana i kvalitetna, ima i sjajne pojedince poput Garcije i Zubera, ali i svih ostalih. Tu je i Domagoj Vida kao stup obrane, no i drugi igrači su dobri u zadnjem redu. Disciplinirani su i tvrdi, rijetko gube kod kuće. Djeluju skladno u svakom trenutku bez praznog hoda. Igraju doma, imat će pred svojom publikom koja ima daje veliki vjetar u leđa'.

Naravno, za neke bi ovo mogla biti i jedna od posljednjih utakmica u dresu Modrih, jer dugo se šuška kako je Ivanušec pred transferom u Feijenoord, a 'dići sidro' mogli bi i Šutalo, Livaković, Petković.... Pa ako već odlaze, onda da barem 'gurnu' modre preko AEK-a do play-offa. Naravno, odradit će i uzvrat u Maksimiru.

'Svi su zdravi, vjerujem u to, iako moramo vidjeti kako je s nekim sitnim stvarima koje su se pojavile nakon Gorice. Plan je pokušati biti gust, jako pokretljiv i dinamičan u bloku, ne bi bilo pametno izaći i doći u situaciju da moramo juriti. To bi iziskivalo veliku potrošnju za koju nisam siguran da smo u stanju nakon svega što smo prošli u protekla dva tjedna. Moramo biti ekstremno borbeni i trkački raspoloženi jer AEK će to definitivno od nas tražiti'.

Prema tome, možemo očekivati ovaj sastav.

Na golu će biti Livaković, stoperi su Josip Šutalo i Ristovski, na lijevom beku je Mihajličenko, a na desnom Moharrami. Vezni će red držati Mišić i Ljubičić, a ispred njih će biti Baturina. Na lijevom krilu je Ivanušec, na desnom Špikić, a u vrhu napada Petković.

Vjerojatna postava Dinama za okršaj protiv AEK-a

Livaković - Mihajličenko, J.Šutalo, Ristovski, Moharrami - Mišić, Ljubičić - Ivanušec, Baturina, Špikić - Petković