Bijesni Ivica Tucak poludio na organizatore Igara u Parizu: Već smo pomalo i gladni

Britanci su u Pariz već doveli dodatne kuhare jer su se sportaši i sportašice žalili kako su - gladni! Isti problem muči i naše...

'Već smo pomalo i gladni, vjerujte mi. Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primjereno za ono što sportaš treba, a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro pojesti. No, to u ovom slučaju nije niti jedno niti drugo. Lako je za mene, no ti dečki igraju', zaključio je ljutiti Ivica Tucak.