Bez obzira na to što je daleko od vrhunske forme i svjetskog vrha, za njega će se jedna pozivnica uvijek naći

Škotski tenisač Andy Murray, bivši prvi tenisač svijeta, dobio je pozivnicu za turnir iz serije Masters 1000 u Cincinnatiju kojeg je dva puta osvojio, a koji će se od 20. do 28. kolovoza održati u New Yorku, uoči US Opena, objavili su u ponedjeljak organizatori.

Osim Murraya, pozivnice su dobili i Amerikanci Tennys Sandgren (ATP-55.), Tommy Paul (57.) i Frances Tiafoe (81.). Murray je pao na 129. mjesto na ATP ljestvici nakon operacije kuka koja ga je natjerala da početkom 2019. objavi odlazak u igračku mirovinu od čega je ipak odustao. Međutim, unatoč ovoj pozivnici još nije siguran da će nastupiti na US Openu. Danas je dvostruki osvajač olimpijske medalje izjavio da želi znati više o sanitarnim protokolima nakon povratka iz SAD-a u Europu. Masters 1000 u Cincinnatiju koji je prebačen u New York označit će povratak ATP turnira iza zatvorenih vrata u izoliranom centru Billie Jean King gdje će se od 31. kolovoza do 13. rujna igrati US Open.