Bernie Ecclestone priznaje koliko će taj lik nedostajati Formuli 1, a usput je rekao nešto što će zaboljeti svakog vozača

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone još je jedna osoba koja je javno priznala koliko će nedostajati Kimi Raikkonen (42)

Finac je završio karijeru kao rekorder po broju utrka (349), ali i kao svjetski prvak (2007.). Zbog svojeg ponašanja bio je poseban i zato je imao velik broj fanova kojima će nedostajati. No i pojedini vozači su priznali kako bez njega Formula 1 više neće biti ista, a sada je to priznao i Bernie Ecclestone.

'Kimi je kao osoba super tip. On je vozač. On je ono što želite, on se utrkuje i ne obraća puno pažnje na ljude. Zapravo, on im daje svoje mišljenje', rekao je 91-godišnji Britanac za sport1.de.

'The Icemana' više nema i smatra da je to problem za sport…

'Mislim da danas zapravo više nema vozača kao Kimi. To je problem. Svi su postali kao roboti, slušaju i rade što im se kaže, umjesto da rade ono što misle da je ispravna stvar', dodao je Ecclestone.