Berlusconi je nagovorio brazilsku legendu na povratak; ovaj velikan je pojačanje Monze

Silvio Berlusconi (82) za 3,5 milijuna eura kupio je prošlog tjedna momčad Monze koja se natječe u Serie C. Plan je da ovaj ambiciozni trećeligaš u sljedeće četiri sezone izbori plasman u Serie A, a u tome bi mu trebala pomoći bivša zvijezda Milana

Silvio Berlusconi, bivši talijanski premijer, punih 30 godina bio većinski vlasnik Milana, a sada je u Monzu 'povukao' i bivšeg direktora 'rossonera' Adriana Gallianija . Ako netko zna kako se 'sastavlja' pobjednička momčad, onda je to baš Galliani.

Problem je to što se Kaka (36) službeno umirovio prošle godine nakon što je igrao u američkom MLS-u za momčad Orlanda. No, brazilski je velemajstor i dalje u dobroj formi, igra prijateljske susrete, a dojam je da mu napori u trećoj ligi ne bi smjeli predstavljati veliki problem.

'Želja mi je da dočekam utakmicu Milana i Monza u Serie A. Teoretski je to moguće već 2020. godine jer želimo što prije podići klub do prve lige', kazao je Galliani koji je, zajedno s Berlusconijem, među prvima kontaktirao baš Kaku. A Brazilac bi, prema prvim najavama, za Monzu trebao zaigrati do kraja godine. Trebat će mu neko vrijeme da se malo 'vrati' u formu, nogomet ionako nije zaboravio igrati...