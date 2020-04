Katalonski nogometni ponos, Barcelona, također se teško nosi s posljedicama pandemije koronavirusa, a da bi namaknuli dio novca odlučili su promijeniti ime svog stadiona Nou Campa imenom nekog sponzora koji bi u zamjenu uplatio novac. Tako bi kultni stadion po prvi put od svog otvaranja 1957. godine mogao promijeniti ime, a prema informacijama, već imaju i prvog ponuđača

Barcelona tvrdi da se na to odlučila kako bi prikupila novac potreban za 'istraživačke projekte i borbu protiv koronavirusa u svijetu' ali i kako bi financirala druge svoje potrebe poput obnove stadiona.

'Prepustit ćemo ime stadiona za iduću sezonu svojoj fondaciji koja će tražiti sponzora. U idućih nekoliko tjedana počet će postupak traženja sponzora koji bi bio zainteresiran dobiti pravo na ime stadiona', navedeno je u priopćenju.

A prvi koji se javio za ulaganjem u Nou Camp je bišvi boksački prvak, legendarni Mike Tyson.

Proslavljeni boksač zajedno s poslovnim partnerom milijarderom, Alkije Davidom, ima vrlo uspješnu kompaniju pod nazivom 'Swissx', koja se bavi proizvodnjom kanabisa i proizvodima od te biljke što je u dijelovima SAD potpuno legalno.

'To je veliki stadion, tražili smo način da promoviramo našu tvrtku i mislimo da je to sjajna ideja. Moja kompanija se bavi kanabisom, a poznato je da Španjolska ima vrlo pozitivan stav o legalizaciji kanabisa, pa je to sasvim logična ideja', rekao je David a prenosi BBC.

Inače, 53-godišnji Mike Tyson iako je na računu imao i 200 milijuna dolara, u jednom je trenutku bankrotirao. No, očito se polako vraća u 'normalu', a iako je prošlo čak 15 godina otkako je odradio svoj posljednji boksački meč, opet se posvetio boksačkim treninzima.

'Posljednja dva tjedna radim s fokuserima i nije lagano. Tijelo mi nije u najboljem stanju i poprilično se potrošim od toga. No, treniram. Želim nastupiti u nekim boksačkim ekshibicijama. Želim se dovesti u formu da mogu boksati tri ili četiri runde u humanitarne svrhe', rekao je Tyson reperu T.I.-u tijekom razgovora uživo na Instagramu,

'Želim odraditi humanitarne ekshibicije kojima bi osigurao novac za beskućnike ili neke ljude u problemima s drogom. Zapravo, želim pomoći ljudima poput mene.'