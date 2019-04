Barca povela 2:0, Villarreal okrenuo na 4:2 i vodio do 90. minute, ali ni tada nije bilo gotovo

Na stadionu de la Cerámica, Villarreal i Barcelona odigrali su spektakularnu utakmicu, s osam pogodaka, a nakon koje su obje momčadi osvojile po bod.

Ernesto Valverde poslao je na teren stadiona de la Ceramica promiješan sastav, bez Messija, Piquea, Rakitića... I takva je Barcelona stigla do vodstva 2:0, a zabili su Coutinho i Malcolm. I to sve do 16. minute.

Međutim, nisu se domaći igrači predavali, jer nalaze se u opasnoj zoni. Chukwueze je uspio smanjiti do poluvremena, aonda je u nastavku stigao potpuni preokret. Prvo je Toko Ekambi u 50. minuti zabio za izjednačenje, a 12 minuta poslije Vicente Iborra donio je i vodstvo Villarrealu.

Bacca je u 80. minuti pogodio za 4:2 domaćih, a kako su igrači u 'žutom' igrali, činilo se da je utakmica gotova. No, Valverde je je ipak shvatio ozbiljnost suparnika, pa je na teren poslao i Messija i Rakitića i Carlesa Alenu.

Na ruku gostima išla je i glupost domaćeg igrača, Álvara Gonzáleza, koji je u 86. minuti zaradio drugi žuti, odnosno iskljčujući crveni karton. A tada je na scenu stupio Messi. U prvoj minuti sudačke nadoknade, prekrasnim slobodnjakom smanjio je na 3:4, da bi u zadnjim sekundama utakmice, iz poluvoleja Luis Suarez zabio za konačnih 4:4.

Nogometaši Atletica slavili su u 30. kolu Primere kod kuće protiv Girone s 2:0, pa 'colchonerosi' opet imaju pet boodova više od trećeplasiranoga gradskog suparnika Reala.

Atletico je do pobjede došao s teškom mukom jer je poveo Diega Godina tek u 76. minuti, a pobjedu je potvrdio Griezmann u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Nikola Kalinić je ostao na klupi domaćina.

U trećoj utakmici Espanyol i Getafe su odigrali 1:1, pa je Getafe i dalje na četvrtoj poziciji koja vodi u Ligu prvaka. Iglesias je u 56. minuti doveo domaćine u vodstvo, a za Getafe je izjednačio Rodriguez (72).