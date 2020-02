Athletic Bilbao u trećoj minuti sudačke nadoknade šokirao Barcelonu i izbacio je iz Kupa; ranije je izletio i Real Madrid

Nogometaši Athletica iz Bilbaoa posljednji su polufinalisti ovosezonskog izdanja Španjolskog kupa, oni su u četvrtfinalu na svom San Mamesu svladali Barcelonu sa 1:0

U dosta gruboj i čvrstoj utakmici u kojoj je Barcelona dominirala u posjedu lopte pogodak za veliku pobjedu postigao je Inaki Williams u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić igrao je za Barcelonu do 69. minute.

Bio je to susret dva najtrofejnija kluba u Kupu kralja, Barcelona je ovo natjecanje osvajala rekordnih 30 puta, dok je Athletic 23 puta slavio, no posljednji put još 1984. godine. U 21. stoljeću Athletic je tri puta stizao do finala, 2009., 2012. i 2015., ali je svaki put gubio upravo od Barcelone.