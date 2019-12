Antonio Plazibat stigao do najveće pobjede u karijeri; ušao u top 5 teškaša svijeta

Antonio Plazibat nastavio je impresionirati svijet kickboxinga. U još jednom fenomenalnom i akcijom nabijenom meču savladao je Jahfarra Wilnisa, do danas četvrtog teškaša svijeta, odlukom sudaca nakon tri runde te je time poslao itekako glasnu poruku svjetskom vrhu. 2020. godinu dočekat će kao Top 5 teškaš svijeta i borac kojeg čekaju velike stvari.

Kako piše Fightsite.hr, dd početka prve runde Plazibat je postavio inicijativu i agresivnošću je prisilio Wilnisa na odlazak u kut. Tamo je počeo pogađati kombinacije, no Wilnis je tu većinom blokirao čekajući da se hrvatski borac umori. Sredinom runde vraćaju se borci na sredinu, a tu Plazibat pronalazi nekoliko serija kojim ponovno Wilnisa tjera na povlačenje. Probudio se ipak Nizozemac posljednju minutu te je pogodio nekoliko kombinacija, da bi sam kraj runde još jednom pripao Plazibatu. Bila je to ipak čista runda za hrvatskog borca.

Druga runda od samog početka donosi akciju, a Wilnis sad izgleda bolje i pronalazi kombinacije koje je najčešće otvarao udarcima u noge. Sad je on natjerao Plazibata na kretanje unazad, no nije Antonio loše pogađao iz kontre. Sredinom runde borba se ponovno odvija na sredini ringa, a čini se kako Wilnis sada bolje kombinira. Puno je teških krošea primio Plazibat, no nastavio je sa svojim stilom borbe. Wilnis je pred kraj runde pokušao još jače napasti, no Plazibat na to odgovara i zapravo on kreće naprijed i zatvara rundu na dobar način. Na kraju iste ipak nije mogao biti siguran da je to bilo dovoljno da mu ista pripadne i u posljednju se rundi moralo ući kao da je izjednačeno.

Sjajne kombinacija Plazibata odmah na početku posljednje runde i Wilnis je stjeran u kut. Ipak brzo je izašao iz njega te je nastavio svojim udarcima u tijelo kojima je pokušavao Plazibata usporiti. Nastavlja se neprestana akcija sve do sredine runde i tu je meč sad već postao pitanje kondicije i spremnosti što ga bolje završiti. Plazibat je češće uz konopce, no jako dobro selektira svoje udarce i većinom blokira Wilnisove. Tako je bilo gotovo sve dok kraja runde koja se zatvara s nekoliko opakih udaraca s obje strane. Žestoka borba viđena je do samog kraja i borci su glasno pozdravljeni od publike. Obojica su odradili devet minuta u visokom tempu, a statistika na kraju meča govorila je u prilog hrvatskog borcu.

Četiri suca na kraju su vidjeli Plazibata kao pobjednika te su njihove bodovne kartice glasile 29:28 u korist hrvatskog borca, dok je tek jedan sudac bodovao za domaćeg borca. Plazibat je ovom pobjedom došao na 3:0 u Glory ringu i u 2020. godinu ući će kao Top 5 teškaš svijeta. Svakako je poslao upozorenje vrhu, a fanove je već osvojio svojim beskompromisnim stilom.