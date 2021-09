[ANKETA] Jeste li za to da se SP i Euro igraju svake dvije godine odnosno da svako ljeto imamo jedno veliko natjecanje? Oglasio se i prvi čovjek Uefe

FIFA je uzburkala duhove svojom idejom da se Svjetsko prvenstvo igra svake dvije godine te je naišla u samom začetku na veliki otpor, a o toj temi oglasio se i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin

Očigledno Fifi nije stalo do igrača nego samo profita, jer bi ionako u prenatrpani kalendar ubacila SP-a da se igra svake dvije godine, a ne četiri kao što je bilo do sada. Na previše utakmica u sezoni stalno su ukazivali igrači i klubovi, ali ništa se nije poduzelo kako bi se to smanjilo, ali ovoga puta došlo je do protivljenja u samom začetku.