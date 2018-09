Ana Đerek ostala na korak do medalje, Tijana Tkalčec peta, a Tin Srbić šesti

U finalima Svjetskog gimnastičkog kupa u Parizu danas su nastupili Ana Đerek, Tijana Tkalčec i Tin Srbić, no nitko od njih nije uspio osvojiti odličja...

U današnjem je finalu partera ostala na korak do medalje osvojivši četvrto mjesto s ocjenom 12.800. U finalu grede bila je nešto slabija te natjecanje završila kao peta (12.100).

'Prezadovoljna sam sama sobom. Odradila sam dvije stvarno jako dobre vježbe, ali eto, netko mora biti i četvrti, pa sam ovaj put to ja. I dva se dana zaredom bilo kako samo natjecati je velika stvar. Parter sam uspjela odraditi bolje nego jučer. Publika i dvorana također su bili odlični. Stvarno jako lijepo iskustvo', kazala je Đerek.

'Evo, opet peto mjesto. Mislim da mi je toga dosta za ovu sezonu, haha. Zadovoljna jesam, naravno. Nažalost, nisam ostala među prve tri na rang listi, pala sam na četvrto mjesto. Nije baš sve bilo super u drugom skoku, ali mogu reći da sam zadovoljnija nego jučer, a i ocjene su malo bolje', nakon nastupa je kazala Tijana.

Aktualni svjetski prvak na preči Tin Srbić u prvom je nastupu i prvom finalu nakon četveromjesečne pauze osvojio šesto mjesto (13.600).

'Napravio sam jednu grešku do koje je sve bilo i bolje od očekivanog, i to je to. Da nisam pogriješio, ocjena bi bila jako visoka. S obzirom na svoju formu, mogu reći da sam zadovoljan rezultatom', iskren je bio Tin.

Ani Đerek i Tinu Srbiću ovo je bila ujedno i posljednja provjera uoči Svjetskog prvenstva koje će se krajem listopada održati u Dohi.