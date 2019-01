Amerikanka je kao klinka kopirala Janicu, a danas ruši sve pred sobom: Fali još jedno da postane najveća

Četvrtom pobjedom u karijeri na zagrebačkom Sljemenu Mikaela Shiffrin još jednom je pokazala da joj nema ravne u svjetskom skijanju. Zbog nje će Lindsey Vonn u SAD-u biti brzo zaboravljena, a još joj samo fali velika berba medalja na Olimpijskim igrama kako bi u potpunosti nadmašila svoj uzor iz mladosti, Janicu Kostelić...

Nastup Janice Kostelić bez štapa na Sljemenu možda je bio nezaboravan, ali ono što radi djevojka koja joj se divila u mladosti još je fascinantnije. Mikaela Shiffrin već s 23 godine postala je jedna od najtrofejnijih skijašica u povijesti, ima 52 pobjede u Svjetskom kupu, a kako melje protivnice posljednjih godina, nikog ne bi iznenadilo da već za dvije godine skine s trona Lindsey Vonn, skijašicu koja ima 82 trijumfa, te jednog dana prijeđe i brojku od njih stotinu, što se u zimskim sportovima, alpskim i nordijskim, ne pamti.

No sedma uzastopna pobjeda u slalomu koju je ostvarila na Sljemenu, kao i svi drugi uspjesi u karijeri, nisu došli slučajno, već su plod iznimnog talenta, kao i potpune predanosti sportu još od dječjih dana... Bez mame ništa od blistave karijere S obzirom na sve rekorde koje je potukla iako još uvijek nije ozbiljno zagazila u dvadesete, nije iznenađenje to što je Mikaela prvi put stala na skije već s dvije godine. Rođena u Vailu u saveznoj državi Colorado, kći oca anesteziologa Jeffa i medicinske sestre Eileen u ranoj se dobi selila s obitelji ovisno o mjestu u kojem bi roditelji dobili posao, ali imala je pravo sportsko obiteljsko okruženje jer su se i mama i tata tijekom života okušali u dosta sportova, uključujući skijanje.

Već sa sedam godina Shiffrin je počela pokazivati karakteristike buduće šampionke, a roditelji su je poticali na sportski razvoj. 'Mama je meni i bratu Tayloru u djetinjstvu kupila unicikl kako bismo poboljšali svoju koordinaciju pokreta. Ona misli da je to normalno, ali nije. Mi smo jako čudna obitelj', priznala je Mikaela jednom prilikom, a upravo je mama Eileen bila važna u počecima njezine karijere jer ju je gurala naprijed i bila uz nju čak i kad su se tome protivili treneri u američkoj reprezentaciji. 'Svatko tko ne misli da je Eileen njezina glavna trenerica mora da je pušio travu', ponosno je naglasio tata Jeff, a obiteljski projekt stvaranja buduće vladarice skijanja brzo je napredovao.

Mikaela nije bila uobičajeno dijete. Već s devet godina počela je čitati knjige o sportskoj psihologiji, dok njezini vršnjaci još nisu ni mogli izgovoriti ove riječi kako treba, a kamoli ući duboko u njihovo značenje. U srednjoj školi Burke Mountin Academy nisu je zanimale aktivnosti koje su zaokupljale druge tinejdžere. Propuštala je tulume, nije izlazila s dečkima, a koliko god je oduvijek dobro plesala na snijegu, na plesnom podiju nije se osjećala ugodno. 'Samo su se svi trljali jedni o druge. Pomislila sam: ne želim to raditi', prisjetila se svog prvog srednjoškolskog plesa Shiffrin, dodajući da su je zanimali isključivo treninzi i već s 15 godina postala je reprezentativka SAD-a te krenula strelovito prema vrhu. Do prve pobjede u Sjevernoameričkom skijaškom kupu stigla je već u svojoj osmoj utrci, a na juniorskom prvenstvu svijeta 2010. godine osvojila je broncu, mjesto na kojem se u nastavku karijere rijetko nalazila. Razbila svoju prvu zagrebačku krunu Sa 16 godina priključila se seniorskoj reprezentaciji i krenula na utrke Svjetskog kupa. Skijaška scena poznata je po žestokim tulumima prije i poslije utrka pa je mladoj djevojci trebao netko tko će je štititi i mama Eileen nije se odvajala od nje.

Američki treneri bili su bijesni zato što se Mikaelina majka svugdje gurala, ali nisu mogli ništa učiniti. 'Kad mi se obraća kao trener, a ja je slušam kao majku, to su najbolniji mogući trenuci. Takvi su razgovori znali biti užasni', kaže Mikaela i priznaje: 'To što zna biti oštra prema meni na padinama, što od nje i tražim jer je to jedini način da napredujem, ne znači da me ne voli kao mama. Počela sam to napokon shvaćati.' U svojim počecima Shiffrin si je našla najboljeg mogućeg uzora, legendarnu hrvatsku skijašku heroinu Janicu Kostelić. 'Kao klinka sam gledala snimke njezinih vožnji i pokušala je kopirati. Divim se njezinoj karijeri, ona mi je inspiracija', naglašava djevojka koja je svoje prvo postolje ostvarila u Lienzu 2011. godine, a kad je napunila 17, bila je spremna popeti se na svjetski vrh.

Svoju prvu pobjedu ostvarila je u Areu u Švedskoj u prosincu 2012. godine i postala najmlađa američka skijašica koja je stigla do trijumfa u Svjetskom kupu. Dva tjedna kasnije stigla je u Zagreb i na Sljemenu osvojila svoju prvu od četiri krune Snježne kraljice. Zanimljivo, prilikom dodjele nagrada uspjela ju je razbiti. 'Vrlo je lijepa, ali vrlo je krhka', pravdala se kasnije. Do kraja sezone Mikaela je pobijedila još jednom i osigurala svoj prvi mali slalomski Kristalni globus. Zvijezda je bila rođena... Najmlađa olimpijska pobjednica Olimpijska godina uvijek je posebna u alpskom skijanju, a Mikaela Shiffrin s tek navršenih 18 godina stigla je u Soči kao favorit za zlato u slalomu. 'Cijeni ljubav, a ne trijumfe. Sjećaj se trenutaka, a na pobjeda. Broji uspomene, a ne medalje', rečenica je koju je voljela ponavljati. Iako je pritisak bio ogroman, uspjela je trijumfirati na Zimskim olimpijskim igrama 2014. godine i opravdati ulogu favoritkinje u slalomu te s 18 godina postati najmlađa alpska skijašica koja se okitila slavom na najvažnijem natjecanju u zimskim sportovima.

'Ovo je definitivno ostvarenje snova. Tako sam sretna što sam uopće dobila priliku doći ovdje i napraviti ovo. Ne mogu biti sretnija', oduševljeno je priznala nakon ispisivanja povijesti. U sljedeće dvije godine nastavljena je njezina dominacija u slalomu, ugrabila je i tri titule svjetske prvakinje u omiljenoj disciplini, a bila je sve bolja i u veleslalomu. Zatim je u 2017. godini počela nastupati u brzim disciplinama i potpuno eksplodirala te zavladala sportom, a napokon je bila spremna obogatiti i svoj privatni život... Francuz osvojio srce šampionke 'Imam dečka! Baš je super. Zbilja je sladak', pohvalila se Shiffrin američkim medijima prošle sezone. Napokon, pomislili su mnogi, nakon što je do tada bila posvećena isključivo skijanju. Njezin izabranik je Mathieu Faivre, 26-godišnji francuski skijaš koji se može pohvaliti tek jednom pobjedom u Svjetskom kupu, no u Mikaelinu srcu najveći je šampion.

'To je najlakša veza koju mogu imati, s obzirom na to da me nikad nema doma. S njim bar mogu trenirati i skijati. On razumije pritisak koji ide uz sport, kao i obaveze', naglasila je. Sretno zaljubljena Shiffrin nije bila ništa manje gladna pobjeda te ih je posljednjih sezona nizala u svim disciplinama pridruživši se rijetkim legendama koje se mogu pohvaliti trijumfima u slalomu, veleslalomu, spustu, superveleslalomu, kombinaciji i paralelnom slalomu. Dva velika Kristalna globusa u nizu stigla su kao nagrada, a s obzirom na čak devet pobjeda ove sezone, koja tek što je počela, treći je na putu... Samo još jedan podvig da nadmaši Janicu U karijeri se može pohvaliti rekordnom prednošću ispred drugoplasirane od 3,07 sekundi. Ima rekordnih 37 slalomskih pobjeda u Svjetskom kupu, tri svjetske titule, pet malih i dva velika Kristalna globusa te olimpijska zlata i samo još jedan podvig svi očekuju od nje. Radi se o onome što je napravila Janica Kostelić u Salt Lake Cityju 2002. godine, kada je osvojila tri zlata i srebro, što je rekord koji je u alpskom skijanju jako teško srušiti na jednim Zimskim olimpijskim igrama.