Amerikanci ozbiljno hendikepirani uoči dvoboja s Hrvatskom u polufinalu Davis Cupa

Američki Davis Cup izbornik Jim Courier nominirao je u utorak Jacka Socka, Stevea Johnsona, Sama Querreyja, debitanta Francesa Tiafoea i povratnika Mikea Bryana za polufinalni dvoboj protiv najboljih hrvatskih tenisača, koji će biti odigran na zemljanoj podlozi u Zadru od 14. do 16. rujna.

U američkom sastavu nema njihovog najbolje rangiranog tenisača, 33-godišnjeg Johna Isnera, koji se trenutačno nalazi na 11. mjestu pojedinačne ATP ljestvice i probio se do četvrtfinala na US Openu. Isner je sudjelovao u ovogodišnjim pobjedama reprezentacije SAD-a protiv Srbije i Belgije, ali će izostati s polufinala jer krajem rujna njegova supruga treba roditi njihovo prvo dijete.

No, Jim Courier je uspio nagovoriti 40-godišnjeg Mikea Bryana da se vrati u reprezentaciju, iako je 2016. godine, nakon četvrtfinalnog poraza od Hrvatske, zajedno s blizancem Bobom odlučio odustati od igranja u Davis Cup dvobojima. U međuvremenu je Bob Bryan zbog ozljede u svibnju morao naprasno prekinuti igranje, a Mike Bryan je udružio snage s Jackom Sockom, s kojim je osvojio naslov u Wimbledonu, a i na US Openu su došli do četvrtfinala te su još uvijek u konkurenciji za trofej.

Jack Sock je 18. tenisač u pojedinačnoj konkurenciji i 12. u parovima te je prilično izgledno da će igrati sva tri dana u Zadru. Steve Johnson je 31. na pojedinačnoj ATP ljestvici, Sam Querrey se nalazi na 35. mjestu, a 20-godišnji debitant Frances Tiafoe zauzima 44. poziciju. Mike Bryan je trenutačno na vrhu ljestvice igrača parova.

Bit će to peti međusobni okršaj ovih dviju reprezentacija, a Hrvatska trenutačno vodi 4-0, nakon pobjeda u Zagrebu 2003., Carsonu 2005., Poreču 2009. i Portlandu 2016. godine, kad su naši tenisači uspjeli preokrenuti zaostatak od 0-2 nakon prvog dana.

Ukoliko još jednom bude uspješnija od SAD-a, Hrvatska će u finalu igrati u gostima u Francuskoj ili Španjolskoj.

Francuzi su domaćini Španjolcima u Lilleu, a francuski izbornik Yannick Noah je u momčad branitelja prošlogodišnjeg naslova nominirao Lucasa Pouillea, Richarda Gasqueta, Benoita Pairea, Juliena Benneteaua i Nicolasa Mahuta.

S druge strane, španjolski izbornik Sergi Bruguera u momčad je postavio Rafaela Nadala, Pabla Carreno-Bustu, Roberta Bautistu Aguta, Feliciana Lopeza i Marcela Granollers-Pujola.

Ovo je posljednja godina u kojoj se Davis Cup igra prema staroj formuli, ustanovljenoj 1981. godine kreiranjem Svjetske skupine sa 16 najboljih reprezentacija. Predstavnici nacionalnih saveza su na godišnjoj skupštini ITF-a izglasali promjenu sustava, prema kojem će se od 2019. godine Davis Cup pretvoriti u tjedno turnirsko natjecanje 18 reprezentacija, koje će biti odigrano u Madridu.