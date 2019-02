Ako se ovako nastavi, Dom sportova bit će premalen za sve Dinamove navijače

Udruga članova GNK Dinamo 'Dinamo – to smo mi' prije desetak dana predstavila je niz kulturnih aktivnosti pod nazivom 'Dinamovo proljeće'. Prva na redu je izložba povijesno vrijednih eksponata kluba u Galeriji Kranjčar od 9. veljače koju građani mogu posjetiti besplatno.

Nakon toga slijedi prikazivanje dokumentarnog filma u kinu Europa te se kulminacija očekuje 23. veljače koncertom u Domu sportova gdje nastupaju Šank, Tram 11, Jura Stublić i Film te Kawasaki 3P.

'Prodano je više od 1.500 karata u svega tjedan dana, na lokacijama od Podsuseda do Dubca, od Podsljemena do Dugava. Javljaju se ekipe iz Gorice, Sesveta, Zaprešića i svih gradova Hrvatske za rezervacijom karata. U Slavonskom Brodu su već napunili jedan autobus. Drago nam je što su Dinamovci ovako reagirali i vjerujem da će i izložba koja traje do 19. veljače također biti posjećena jer se mogu vidjeti zbilja raritetni eksponati', kazao je predsjednik Udruge Dinamo to smo mi, Juraj Čošić.

Cilj akcije 'Dinamovo proljeće' je buđenje građanske podrške klubu, a događanja će se nizati sve do ožujka kada organizatori pripremaju i javnu tribinu na temu 'Potencijali Dinama' te najavljuju još neka iznenađenja.

'Pozivamo sve koji dišu plavo te vole svoje klub i grad da proslave uspjehe igrača i probude duh zagrebačkih ulica', poručuju iz Udruge.

RASPORED DINAMOVA PROLJEĆA:

KONCERT

Jura Stublić & Film, Kawasaki 3P, Tram 11 &; Šank

Dom sportova - Zagreb

Subota 23. veljače od 20:00

Ulaznice su u prodaji s cijenom od 60 kn, a na sam dan koncerta 70 kn.

Službena prodajna mjesta su svi Vivas Barovi, Bar & Club History (Tkalčićeva 68), Bad Blue Boys Fan Shop (Ilica 37), Mali Medo (Tkalčićeva 36), Pivnica Medvedgrad (Ilica 49), Fakin Craft Bar (Vukovarska 68), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.

IZLOŽBA

Izložba povijesno vrijednih eksponata NK Dinamo (dresovi, šalovi, zastavice, plakete, ulaznice, fotografije)

Galerija Kranjčar, Kaptol 26

Trajanje izložbe od 9. do 19. veljače

Ulaz slobodan

DOKUMENTARNI FILM

Prikazivanje filma 'Dinamovo proljeće – 20 godina poslije', Ištvan Filaković, Vladimir Kleščić (2002. HRT)

Kino Europa - Ponedjeljak 18. veljače od 17 sati

Ulazak slobodan do popunjenja mjesta u dvorani prethodnom rezervacijom

TRIBINA