Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' šokirao promjenom imidža; miljenik žena sada je neprepoznatljiv

Patrick Dempsey, popularni McDreamy iz 'Uvoda u anatomiju' na svom je službenom Instagram profilu objavio svoju najnoviju fotografiju na kojoj je isfurao novi imdiž s izblajhanom kosom, koja se njegovim obožavateljima i nije pretjerano svidjela

56-godišnji glumac nakon poprilično negativnih komentara komentirao je za Variety: 'Nažalost, ili na sreću, poznat sam po svojoj kosi. Ovo je doista naljutilo mnoge ljude. Ne znaju kako to prihvatiti. Ili me vole ili me mrze.'

Iako ga gledatelji obožavaju, kolege to mišljenje baš i ne dijele, a da nije baš 'McDreamy', otkrila je Lynette Rice u 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy', u kojoj su mnogi ljudi koji su radili na seriji iznijeli niz optužbi na njegov račun, među ostalima i da je terorizirao kolege, zbog čega su mnogi dobili neku vrstu PTSP-ja. Zbog sukoba s autoricom serije Shondom Rhimes, njegov lik je u 11. sezoni serije umro.