Zvijezda ‘Malcolma u sredini’ iznenadio sve tajnim vjenčanjem: ‘Bio je to najbolji dan u mom životu’

Točno četiri godine od prvog susreta, 21. veljače ove godine, zvijezda serije 'Malcolm u sredini', Frankie Muniz i njegova zaručnica Paige Price ozakonili su svoju vezu, a poznati glumac ne krije sreću zbog toga

'Svaki trenutak koji se dogodio 21. veljače bio je savršen. Od trenutka kada smo se zajedno probudili i iskočili iz kreveta bodreći jedno drugoga, pomaganje našem organizatoru vjenčanja u posljednjim pripremama pa sve do trenutka kada sam sa svojom najboljom prijateljicom, držeći je čvrsto za ruku, krenuo do oltara, a sve uz naše najbliže prijatelje i obitelj. Sve je bilo kako smo sanjali', otkrio je Frankie Muniz ekskluzivno za magazin People.

'Uvijek sam mislio da je to takav kliše kada ljudi kažu da im je njihov dan vjenčanja bio najbolji dan u životu, no moj je doista to bio.'