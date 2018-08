Zvijezda 'Kafića uzdravlje' otkrila tajnu iz prošlosti: 'Skoro sam se udala za Johna Travoltu'

Glumica Kirstie Alley trenutno je jednom britanskom reality showu tijekom kojeg se raspričala o svojoj ljubavnoj prošlosti. Otkrila je tom prilikom što osjeća prema dugogodišnjem kolegi i prijatelju Johnu Travolti

Kirstie Alley , glumica koja se proslavila ulogom u popularnoj seriji 'Kafić uzdravlje' nakon godina izbivanja s javne scene pojavila se u britanskom reality showu. Tamo je progovorila o do sada nepoznatim detaljima iz svoje prošlosti.

Ostali sudionici showa upitali su je li ikada tijekom svoje holivudske karijere imala aferu s nekom poznatom zvijezdom.

'Nije to bila prava afera ali poljubila sam dvije osobe. Jedan od njih je Patrick Swayze. On je bio oženjen ali maštala sam o tome da imam aferu s njim. Snažno vjerujem odanost i zato ne bih nikada to napravila s njime. Ali znate što, kada s nekim snimate film po nekoliko mjeseci, uopće se nije teško zaljubiti u nekoga. Okružen si tjednima istim ljudima i jednostavno se dogodi', ispričala je proslavljena glumica, a onda otkrila još jedan važan detalj.