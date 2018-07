Zlatko Dalić na dočeku u Varaždinu zbog jednog pitanja izgubio živce

U Varaždinu je priređen nezaboravan doček za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Iako je sve trebalo proći bez incidenta, pitanje novinara N1 televizije Antonija Zavade o nastupu Marka Perkovića Thompsona izbacilo je Dalića u potpunosti iz takta

Budući da se još od jučer navečer, i dočeka Vatrenih u Zagrebu, naširoko razglaba o tome je li Marku Perkoviću Thompsonu bilo mjesto u autobusu s našim nogometašima te je li on trebao pjevati na glavnom zagrebačkom Trgu, podrazumijevalo se da će novinari danas postaviti pitanje vezano upravo uz to, osobito nakon što je Thompson izjavio kako je tamo stigao na poziv Luke Modrića i izbornika Dalića.

U javnosti ga se rijetko može vidjeti loše raspoloženog, no izbornika Zlatka Dalića večeras je na svečanom dočeku u Varaždinu jedna stvar itekako izbacila iz takta.

Novinar N1 televizije Antonio Zavada upitao je izbornika upravo pitanje o Thompsonu, a vidno iznervirani Dalić mu je odgovorio:



'Nemojte mi postavljati takva pitanja. Što pjevač, kakav pjevač? To je hrvatska pjesma, 'Lijepa li si'. Tu nije mjesto za vaše pitanje, sad me pitati o pjevačima... Hrvatska je druga u svijetu, a vi mene pitate o pjevačima, nemojte me provocirati. Pjevao je pjevač koji je naša himna', poručio je izbornik Dalić.