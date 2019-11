Zbog fatalne instruktorice fitnessa ostavio je dugogodišnju suprugu, a o razvodu još uvijek ne razmišlja

Frontmen britanske heavy metal grupe Iron Maiden, kada se jednom odluči za nju, mogao bi se suočiti s višemilijunskom razvodnom parnicom od supruge Paddy Bowden s kojom je proveo 30 godina u braku

S opakom bolešću Bruce se suočio tijekom rutinskog pregleda za Božić nakon kojeg je sedam tjedana primao kemoterapiju i išao na radijsko zračenje.

Tijekom borbe s bolešću, njegova dugogodišnja supruga uz troje djece pružala mu je potporu u njihovu domu u Zapadnom Londonu, a o proživljenom Bruce je 2017. godine progovorio u autobiografiji 'What Does This Button Do?'.

Nakon uspješne bitke s bolešću, dugogodišnji brak Brucea Dickinsona i Paddy Bowden ozbiljno je uzdrman, a usprkos odvojenosti od godinu dana, još uvijek nisu iznijeli planove o razvodu.

U razgovoru za BBC-jev Radio 2, Bruce je izjavio kako obiteljski život pokušava u velikoj mjeri držati podalje od očiju javnosti.