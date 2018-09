Završio je 11. Outlook - najveći europski festival bass glazbe kojeg je posjetilo preko 10 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta

Na tvrđavi Punta Christo pokraj Pule sinoć je završio 11. Outlook festival- najveće europsko slavlje bass glazbe i soundsystem kulture. Na raznovrsnom line upu našla su se najbolja svjetska glazbena imena grimea, hip-hopa, duba, reggaea, junglea, drum and bassa, dubstepa i srodnih žanrova

Na dnevnoj pozornici The Beach tik uz more u live i laganijem izdanju nastupili su pioniri domaćeg reggaea Brain Holidays , zagrebački dub i dubstep producent Egoless , mlada vokalistica iz Manchestera Layfullstop , londonska grimerica Flohio , ritam i blues zvijezda u usponu Poppy Ajudha i pioniri talijanskog dubstepa Numa crew . Alternativniji i nježniji hip-hop slušali smo na nastupima Fatime, MC Miss Red, Ezra Collectivea i Eve Lazarus .

Na glavnoj festivalskoj pozornici The Clearingu izmjenjivali su se jaki predstavnici grimea i hip-hopa s naglaskom na britansku underground scenu; grime kraljica Stefflon Don kojoj je ovo bio prvi nastup u Hrvatskoj, londonska reperica Nadia Rose , freestyle majstorica Lady Leshurr te reperi Ocean Wisdom i J Hus . S glavne se pozornice mogla čuti i eksplozivna, plesna kombinacija drum and bassa i dancehalla čije su boje predstavljali Dub Phizix i obožavani britanski dancehall DJ duo The Heatwave , a dozu reggae zvuka isporučili su legende Johnny Osbourne i Iration Steppas .

Subdub Arenom su žarili prva dama bass glazbe Madam X, dubstep pionir Loefah i Pinch, a The Moat pozornicom su dominirali slovenski duo DubDiggerz i nizozemski drum and bass majstor Icicle. Među više od 300 izvođača koji su uveličali ovogodišnje izdanje Outlook festivala našao se i niz domaćih i regionalnih izvođača; na punoj The Stables pozornici publiku su rasplesali hip-hop producent Koolade te drum and bass majstori Filip Motovunski i Billain, a na Courtyardu i Dangeon stageu nastupili su: Digitron, Roots In Session, Brada Selecta i Anja G & Dr. Obi Diyala & Yesh, Sheco, Double B, Kick Kong, Said5 i duo Roll the Drums - Džonidža & MC Don Dada. Brojni moćni sound systemi iz cijelog svijeta gostovali su ove godine na Outlook festivalu nadmečući se u svojim zvučnim performansima i kreativnom dizajnu, a među njima se našla i nekolicina domaćih poput Seasplash i Munchies sound systema.

Na Outlook festival ove godine pristiglo je deset i pol tisuća posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Prednjače Britanci te posjetitelji iz Hrvatske i regije, a iza njih Nijemci, Austrijanci, Francuzi, Amerikanci, Australci, Francuzi, Belgijanci, Kanađani, Novozelanđani te Nizozemci.