Zavela ga žena-mačka: Šarmu Zahre Elise nije mogao odoljeti ni slavni vozač Formule 1

Odjevena u crno kožno, žena-mačka odijelo, 25-godišnja Zahra Elise izašla je iz crnog terenca na benzinskoj postaji, dok se na vozačevom sjedištu krio Lewis Hamilton. Zajedno su otišli na rođendansku zabavu Kevina Harta, a očevici tvrde kako slavni vozač Formule 1 nije mogao prestati gledati i dodirivati svoju atraktivnu pratilju

U subotu uvečer, na putu do rođendanske zabave Kevina Harta , vozač Formule 1 Lewis Hamilton zaustavio je svoj crni terenac na benzinskoj postaji, iz kojeg je potom izašla atraktivna crnka odijevena u kožno odijelo žene-mačke, koje joj je dodatno istaknulo njezine obline.

Riječ je o 25-godišnjoj Zahri Elise , Instagram modelu, koja je čini se zavela 34-godišnjeg Hamiltona, budući da su ih paparazzi pratili do duboko u noć, kada su zajedno ušli u njezin stan, a Lewis Hamilton nježno joj je micao pramenove kose s vrata.

Uz sve to, kako bi dodatno zaradila, ima i stranicu Only Fans, u kojoj, oni koji to žele, moraju mjesečno platiti 20 dolara kako bi vidjeli fotografije 'samo za njihove oči'.