Zanosna plavuša: Prije 15 godina je počela karijeru, evo kako je tada izgledala Ivana Mišerić

Glas plavokose voditeljice svakoj jutra budi mnogobrojne slušatelje diljem cijele Hrvatske no ona je svoju karijeru počela na televiziji. Dugi niz godina Velikogoričanka je prepoznatljiva upravo po svojoj dugoj plavoj kosi, no mnogi se ne sjećaju kako je na početku karijere imala drukčiju frizuru

Još je od osnovne škole bila po raznim novinarskim skupinama, ali kao malo starija imala Ivana Mišerić imala je sasvim drugačiju viziju svoje karijere. Htjela je postati cvjećarka. No to nije nije dugo držalo pa je 2005. došla na radijsku audiciju, no završila je na televiziji. Nakon četiri godine provedene na Z1 gdje je, izjavila je, stekla iskustvo, odradila brojne terene, razgovore s gostima, montaže priloga i svladala tremu. A onda je počeo njezin prvi posao na radiju. Okušala se vodeći sve emisije, od onih dnevnih pa sve do večernjih. Tada je već postala dobro poznata i slušateljima postala jedna od omiljenih voditeljica.