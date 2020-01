Za potpunu sreću nedostajala je samo malena Raddix: Kako je od glumice koja je ganjala karijeru Cameron Diaz u 48. postala kućanica i majka

Boljoj vijesti za početak 2020. godine, od one koju je na svom Instagramu objavila glumica Cameron Diaz, vjerojatno se nitko nije mogao nadati, osobito jer je i sama nebrojeno puta, još u vrijeme kada joj je gluma bila na prvom mjestu, govorila kako za majčinstvo nije spremna. No, onda je u njezin život ušetao Benji Madden, zbog njega je ostavila i holivudsku karijeru i promijenila svoje stavove - njihova sreća sada je potpuna

Iako su i sami u svojoj objavi rekli kako nemaju namjere objavljivati njezine fotografije, niti druge detalje o malenoj princezi, to ne smeta njihovim obožavateljima da nagađaju, osobito o tome kako je malena Raddix , samo nekoliko dana prije Nove godine, došla na svijet. Pretpostavlja se da ju je rodila surogat majka, no više detalja ne žele iznositi ni izvori bliski paru.

Kada su 3. siječnja 2020., na svojim Instagram profilima paralelno objavili kako je njihova obitelj od sada bogatija za još jednog člana, malenu djevojčicu koju su nazvali Raddix, malo je reći da su Cameron Diaz i Benji Madden šokirali javnost, ponajviše jer se o trudnoći slavne glumice nagađalo već godinama, no na kraju su se navodi uvijek pokazali netočnima, ali i zbog same činjenice što je Cameron već napunila 47. godina.

'Sigurna sam da velika većina ljudi smatra da sam već trebala imati djecu, no to su bile moje želje i odabiri. Još uvijek živimo u većinom šovinističkom svijetu, ljude se tjera da žive u kutijama, a kada vi ne želite živjeti tako, oni su ti koji se osjećaju nelagodno jer moraju pogledati sebi u oči i preispitati svoje odabire.'

Dvije godine kasnije, a samo godinu prije negoli se udala za Benjija Maddena, progovorila je o ideji da zasnuje obitelj: 'Nemati dijete možda je doista lakši put, no to ne znači i da je laka odluka. Treba puno toga postaviti prije negoli dobiješ djecu, jer i to su životi za koje si odgovoran.

Nikada nisam rekla - ne - za ništa u svom životu. Ako ću u nekom trenutku poželjeti djecu, imat ću ih. No, sigurna sam isto tako da u tom trenutku kada ću poželjeti djecu, ta djeca će pronaći svoj put da uđu u moj život. Ne mogu vidjeti budućnost, no ono što znam je da neću ostati bez djece.'