Wu-Tang Clan u Londonu započeli 'Bogovi rapa' turneju koja 25. svibnja stiže i u Umag!

Najveća hip hop grupa u povijesti, veliki Wu-Tang Clan, započeli su rasprodanim londonskim koncertom turneju 'Bogovi rapa' koju će 25. svibnja dovesti na umaški Sea Star, njihov jedini nastup u centralnoj, južnoj i istočnoj Europi

Paralelno s početkom turneje startalo je emitiranje dokumentarca 'Wu-Tang Clan: Of Mics & Men', posvećenog ovom nevjerojatnom kolektivu kojeg nazivaju i Avengersima hip hopa, te koji od prije tjedan dana imaju i isvoj kvart na rodnom Staten Islandu u New Yorku.

Koliko duboko su Wu-Tang Clan utjecali na povijest hip hopa, a i same pop kulture vidjelo se već na prvoj od dvanaest stanica ogromne 'Gods Of Rap' turneje. Na rasprodanom londonskom koncertu Wu-Tang je izveo čak 33 pjesme među kojima dva superklasika Ol’ Dirty Bastarda 'Shimmy Shimmy Ya' i 'Got Your Money' te obradu Beatlesa 'Come Together'! Dakako kostur set liste čine pjesme s epohalnog debija 'Enter The Wu-Tang (36 Chambers)' čiji 25 rođendan je motiv turneje uz koju su naslonili pravi best of uz obavezne 'Gravel Pit' i 'Triumph' za kraj.

Turneja 'Gods Of Rap' na kojoj su Wu-Tang Clan headlineri, a nastupaju nakon još dvije hip hop ikone - grupa Public Enemy i De La Soul – rezervirana je isključivo za arene kapaciteta od 15.000 do čak 23.000 fanova u Velikoj Britaniji, Skandinaviji, Parizu, Berlinu i Amsterdamu. Jedini datum, zbog kojeg će bend skrenuti s puta čak 2000 km nastup je na Sea Star festivalu u umaškoj laguni Stella Maris u subotu 25. svibnja. Ta ekskluzivna svirka za centralnu, južnu i istočnu Europu izazvala pravi desant Wu-Tang fanova na Hrvatsku!

U petak, 10. svibnja obožavatelji diljem svijeta mogli su pogledati prvu od četiri epizode koje zorno prikazuju zašto mnogi ovaj glazbeni kolektiv nazivaju Avengersima hip-hopa – grupom potpuno različitih i moćnih individulaca koji zajedno mogu promjeniti svijet. 'Wu-Tang Clan: Of Mics & Men' je dokumentarni film o desetorici mladića sa Staten Islanda koji otkrivaju muziku i postaju RZA, GZA, Ol’ Dirty Bastard, Inspectah Deck, Raekwon, U-God, Ghostface, Method Man, Masta Killa i Cappadonna. Film je osvrt na cjelokupnu karijeru benda kroz kompilaciju intimnih i otvorenih intervjua koji su dali svaki od devet danas živih članova, kao i nikada ranije viđenih snimaka i fotografija sa nastupa i iz njihovih života.

Treće izdanje Sea Star Festivala od 24. do 25. svibnja uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. 5. u Umag dovodi najveća svjetska i regionalna glazbena imena. U petak 24. svibnja glavnu Addiko Tesla pozornicu zauzet će elektronski otac Sven Vath, karizmatična techno liderica Nina Kraviz, nadolazeća zvijezda Ilario Alicante i britanska trap-jazz zvijezda IAMDDB, a uz njih i regijski asovi Vojko V, Fox i High5. Ista večer na Nautilus Areni u suradnji s Dritom donosi Krankšvester, Hazze, Buntai i Smoke Mardeljana kojima će podršku dati Tikach (In da klub), Yung Ile Sosa & Hourglass (Trepaj il krepaj) i Young Leø (In da klub). Waves pozornica ugostit će SYSTEM DIVINE, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić.

U subotu, 25. svibnja, Addiko Tesla pozornica donosi najveću hip hop grupu u povijesti, mitski Wu-Tang Clan, sjajan regionalni trojac Bajaga & Instruktori, Hladno pivo i Nola te Mahmuta Orhana, Lady Lee i Phat Phillieja. Program u Nautilus areni, složen u suradnji s Klubskom scenom donosi izuzetnu techno postavu koju čine Marko Nastić, Petar Dundov, Enrico Sangiuliano, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique. Uz njih potvrđena je dvodnevna postava za 'najtišu' pozornicu Sea Stara, Silent Octopus, koju čine Kiki B., Sin i Indy dok će atmosferu na Exotic Laguni obje večeri nabrijavati MC Choma, Tito, Jovan M i DJ Sesha, dok subotnji party na Wavesu rade BRONSKI, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono.

Aktualna cijena festivalskih ulaznica po 259 kn s 35% popusta vrijediti će do srijede 15. svibnja do kraja dana! Isti dan će se završiti i popularna akcija; Kupi 4, zgrabi 5; gdje se na 4 kupljene festivalske ulaznice peta dobiva besplatno. Nepromijenjene ostaju cijene jednodnevnih ulaznica po cijeni od 169 kn, jednodnevnog VIP Golda po 400 kn i festivalske VIP Gold ulaznice po 750 kn. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com.

U ponudi je široka lepeza smještaja za sve posjetitelje Sea Star festivala. Stella Maris resort nudi premium kamp s četiri zvjezdice, u čiju cijenu je uračunato i korištenje bazena na otvorenom s morskom vodom, te bungalova, apartmana vila ili hotela koji se nalaze neposrednoj blizini festivalskog prostora. Ponude smještaja kreću se od nevjerojatnih 7€ za kamp, 8€ za bungalove i 10.8€ po osobi za noć za festivalske apartmane! Rezervacija smještaja i dodatne informacije o svim opcijama mogu se pronaći na stranici https://www.seastarfestival.com/smjestaj/.