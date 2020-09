Vraća mu za sve: Nakon što se s novom djevojkom vratio iz Francuske, Angelina Jolie bivšem suprugu ne da viđati djecu

Nakon što je doživjela šok kada je saznala da njen bivši suprug na dan njihove godišnjice braka uživa u dvorcu Miraval u Francuskoj, gdje su prije šest godina izmijenili bračne zavjete, Angelina Jolie je Brada Pitta odlučila 'udariti' tamo gdje ga najviše boli. Po povratku u SAD glumica je Bradu zabranila da viđa djecu, a kao uvjet je navela to da ne želi ugožavati njihovo zdravlje

Nakon što se s novopečenom djevojkom, njemačkom manekenkom Nicole Poturalski vratio iz Francuske, Angelina Jolie je navodno prisilila Brada Pitta na 14 dana samoizolacije, piše US Weekly. Uvjet je to ako želi viđati njihovu zajedničku djecu koja žive sa slavnom glumicom.

'Angelina je inzistirala da Brad u izolaciji ostane 14 dana nakon što se vratio iz Francuske, navodeći rast broja slučajeva virusa COVID-19 u zemlji. Nije željela riskirati da njezina djeca obole od koronavirusa', rekao je izvor poznat portalu US Weekly.

Za to vrijeme Brad neće smjeti viđati djecu, s čime se glumac navodno složio.

Dok jedni vjeruju kako je Angelina brižna majka koja se plaši za zdravlje svoje djece, drugi smatraju kako se glumica ovime sveti Bradu zbog njegove nove romanse s 27-godišnjom manekenkom i njegova nedavnog poteza. Naime, tijekom putovanja slavni oskarovac je svoju mlađahnu djevojku odveo u dvorac u kojem su Angelina i on 2014. izmijenili bračne zavjete.

Tada je izvor blizak Bradu i Angelini rekao kako je glumac vrlo dobro znao kakvu će reakciju izazvati kod bivše supruge, odvevši novu djevojku na njima posebno važno mjesto, i to na dan njihove godišnjice braka. 'On jednostavno ne mari za to što će Angelina poludjeti. Štoviše, nada se da hoće', rekao je izvor za US Weekly.