Vodimo vas ne Festival održivosti u Tehnopark Celje

Ovan

Ako ste glava obitelji ili visoko rangirani u poduzeću, školi, udruzi ili klubu, doći ćete na korak do donošenja dalekosežnih odluka, ali one neće naići na dobar prijem kod većine. Vi ćete biti sigurni da postupate u interesu zajednice, no lako je moguće da ste u krivu.