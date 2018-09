Vikend na Outlook festivalu donosi nastupe najvećih europskih grime, hip hop i dancehall zvijezda

Prvi dan Outlook festivala koji se upravo održava na tvrđavi Punta Christo pored Pule obilježili su nastupi na glavnoj pozornici nazvanoj The Clearing

The Garden i Subdub Arena pozornicama sinoć su dominirali drum and bass i dubstep. Jednu od najposjećenijih pozornica, The Garden, preuzele su izdavačke kuće Exit Records, Metalheadz i Star Warz sa svojim gostima među kojima se ističu: Goldie, Randall, Ant TC1, Zed Bias i Skeptical . Subdub Arenom su žarili prva dama bass glazbe Madam X , dubstep pionir Loefah i Pinch , a The Moat pozornicom su dominirali slovenski duo DubDiggerz , te nizozemski drum and bass majstor Icicle . Bonobo je po četvrti i posljednji put ovoga ljeta nastupio u Puli, a posjetitelji The Stables pozornice mogli su uživati u njegovom plesnom i opuštenijem setu.

Prvi dan Outlook festivala koji se upravo održava na tvrđavi Punta Christo pored Pule obilježili su nastupi na glavnoj pozornici nazvanoj The Clearing. Više od deset tisuća ljubitelja bass glazbe iz cijelog svijeta koji su stigli na festival uživalo je u nastupu Johnnyja Osbournea , jednog od najpoznatijih jamajkanskih reggae i dancehall pjevača svih vremena, čuveni radijski voditelj i selektor David Rodigan na glavnoj je pozornici nastavio slavlje svoje 40 godina duge karijere uz probrane reggae himne, a legenda bass glazbe Chimpo zatvorio je The Clearing pozornicu plesnim setom koji je probio sve žanrovske granice i rasplesao brojne okupljene posjetitelje.

Glavnu pozornicu 11. Outlook festivala zapalit će Stefflon Don, The Heatwave, J Hus i Lady Leshur!

Sama festivalska lokacija ove se godine odlikuje brojnim pozitivnim promjenama, od proširene pozornice The Garden koja je postala jedna od najposjećenijih na festivalu, preko raznolike ponude hrane i pića pa sve do brojnih punktova na kojima se bez suvišnog čekanja mogu napuniti narukvice za bezgotovinska plaćanja. Festivalski petak na pozornici The Clearingu obilježit će nastupi londonske reperice Nadie Rose, britanske grime kraljice Stefflon Don kojoj će ovo biti prvi nastup u Hrvatskoj, a glavnu će pozornicu zapaliti i obožavani britanski dancehall DJ duo The Heatwave. U subotu na glavnoj pozornici izdvajamo nastupe Spookyja i Grandmixxera, a zadnji će dan festivala, nedjelju, u velikom stilu zatvoriti reperi Ocean Wisdom i Lady Leshurr uz Dub Phizixa i J Husa.

Na dnevnoj pozornici The Beach nastupa velik broj glazbenika u live i laganijem izdanju od kojih za festivalski vikend izdvajamo pionire domaćeg reggaea Brain Holidays, zagrebačkog dub i dubstep producenta Egolessa, mladu vokalisticu iz Manchestera Layfullstop, londonsku grimericu Flohio i pionire talijanskog dubstepa Numa crew. Dubsplash stage, jedna od glavnih pozornica Seasplash festivala predstavlja se večeras u Courtyardu gdje nastupaju Digitron, Roots In Session, Brada Selecta i Anja G & Dr. Obi. The Dungeon pozornicu sutra preuzimaju samo regionalni i domaći izvođači koji predstavljaju Seasplash festival. Na pozornicu će se popeti Diyala & Yesh, Sheco, Double B, Kick Kong, Said5 i duo Roll the Drums - Džonidža & MC Don Dada.